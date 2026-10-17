シチズン時計の「ザ・シチズン」から、高知県の伝統工芸である土佐和紙を文字板に使った2本の限定モデルが登場した。ひとつは深紅の「AQ4100-65X」、もうひとつは金色の繊維を織り交ぜた雲龍紙を使った「AQ4106-00B」だ。AQ4100-65Xは世界300本限定、価格は44万円。AQ4106-00Bは世界350本限定、価格は46万2,000円。

深紅の典具帖紙を使った「AQ4100-65X」

AQ4100-65Xの文字板には、極薄で独特の風合いを持つ土佐の典具帖紙（てんぐじょうし）を使う。カラーは深紅で、和紙が持つ繊維の表情と色味を生かした仕上がりだ。

文字板にはゴールドカラーのイーグルマークと秒針を配し、深紅とのコントラストを形成。イーグルマークは、ザ・シチズンのシンボルだ。

ケースとブレスレットの素材はチタンで、これに独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施した「スーパーチタニウム」（シチズン時計の商標）を用いている。デュラテクトは、明るく透き通るようなシルバー色を特徴とするデュラテクトプラチナだ。

金色の繊維を織り交ぜた「AQ4106-00B」

AQ4106-00Bは、長い繊維を漉き込むことで生まれる独特の模様が特徴の雲龍紙を文字板に使う。さらに金色の繊維を織り交ぜており、その入り方は1本ごとに異なる。同じ表情の文字板が2つとない点も、このモデルならではだ。

ケースはスーパーチタニウム製で、淡くやさしいサクラ色のデュラテクトサクラピンクを施した。ストラップは、LWG（レザーワーキンググループ）認証を受けたタンナーで生産されたワニ革だ。

年差±5秒の高精度エコ・ドライブ「Cal.A060」

2モデルに共通するムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブのクオーツ式「Cal.A060」。精度は年差±5秒で、フル充電時の駆動期間は約1.5年となっている（パワーセーブ作動時）。

パーペチュアルカレンダーを備え、うるう年を含む月末の日付修正を長期間不要とするほか、衝撃検知機能、針自動補正機能、0時ジャストカレンダー更新機能、時差設定機能、充電量表示機能などを備える。