IWCシャフハウゼンは、ジェラルド・ジェンタが手掛けた「インヂュニア SL」の誕生50周年を記念し、「インヂュニア・オートマティック」の限定モデル2種を発表した。40mmと35mmを用意し、それぞれ1,150本限定で展開する。40mmモデルは233万2,000円、35mmモデルは202万9,500円。

「インヂュニア SL」（Ref.1832）は1976年、初代インヂュニアの後継モデルとして登場。時計デザイナーのジェラルド・ジェンタがデザインを手掛け、1976年から1983年にかけて598本が製造された。

5つの機能的なネジで固定したベゼルや、一体型ブレスレットなどのデザインは、2023年に登場した現行インヂュニアにも受け継がれている。

50周年記念モデルとして登場するのは、40mmの「インヂュニア・オートマティック 40 “50th Anniversary”」（Ref.IW328910）と、35mmの「インヂュニア・オートマティック 35 “50th Anniversary”」（Ref.IW324909）。

いずれも1970年代の「インヂュニア SL」のバリエーションから着想を得た、サテン仕上げのシルバーメッキ文字盤を採用する。ロジウムメッキの針とメタルのアワーマーカーにはスーパールミノバを施した。

文字盤のロゴにも50周年モデルならではのアレンジを加え、通常「Ingenieur」の下に配される稲妻のマークを「50」に変更している。

ケースとブレスレットはステンレススティール製。ベゼルは5つのネジでケースに固定し、サテン仕上げを基調にエッジをポリッシュ仕上げとした。

ブレスレットは中央のリンクを介してケースと一体化。40mmモデルのブレスレットにはサテン仕上げを施し、35mmモデルでは中央のリンクをポリッシュ仕上げとしている。

「インヂュニア・オートマティック 40 “50th Anniversary”」には、IWC自社製自動巻きムーブメント「キャリバー32111」を搭載。約120時間のパワーリザーブを確保した。





インヂュニア・オートマティック 40 “50th Anniversary”

一方、「インヂュニア・オートマティック 35 “50th Anniversary”」にはIWC製「キャリバー47110」を搭載。サファイアガラスのシースルー裏蓋から、ペルラージュ装飾やコート・ド・ジュネーブ、ゴールドメッキのローターを確認できる。





インヂュニア・オートマティック 35 “50th Anniversary”

今回の50周年モデルで注目したいのは、単なる復刻ではなく、ジェンタが手掛けた1970年代のデザインを現行インヂュニアの完成度で再構成した点だ。シルバーで統一した文字盤は、現行の格子状パターンを採用したモデルとは異なる、より端正でミニマルな表情。ケースからブレスレットまで金属の質感を前面に出したことで、「インヂュニア SL」が持つ工業製品的な美しさが際立っている。さらに40mmだけでなく35mmも同時に限定展開することで、オリジナルの意匠を異なるサイズ感で楽しめるのも今回のポイントだ。