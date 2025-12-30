“青”で選ぶ高級腕時計 4選 - 名門ブランドが描く青のストーリー

腕時計においてブルーは、トレンドを超えてひとつの定番カラーとなった。今では多くのブランドがブルーダイヤルやブルーをテーマにしたタイムピースをリリースしている。例えばブルーダイヤルは我々ユーザーにとっても選びやすく、心惹かれるモデルが豊富。ブルーはまた、装いの中に落ち着きと華やかさを与えてくれる色だ。

一口に「ブルー」と言っても、その方向性は多彩。今回は個人的に「このブランドの青はこういう青」と感じる4本をピックアップした。ロレックスはサンレイの煌めきを持つ伝統的な青、グランドセイコーは自然の情緒を映した澄んだ青、IWCはクラシックな航海時計の系譜を重ねた青、ゼニスはエル・プリメロ（ムーブメント）の高振動とともに現代的な青。色という共通項を通して、思想や歴史、仕上げの違いが浮かび上がる4つのブルーを見ていく。

ロレックス「オイスター パーペチュアル デイトジャスト 41」（Ref.126334）

ロレックスの「デイトジャスト 41」は、王道の高級時計として多くの人から支持されるモデルだ。文字盤にはいくつかのカラーバリエーションが存在するが、ブライトブルーの文字盤はサンレイ仕上げによって、光を受けて揺らめくような表情を見せる。

41mmのケースはオイスター スチールとホワイトゴールド（ホワイトロレゾール）のコンビネーションで、3時位置の日付表示には風防上に視認性の高いサイクロップレンズを備える。ベゼルとブレスレットには選択肢があるが、今回はロレックスらしいフルーテッドベゼルと、3連のオイスターブレスレットを合わせてみた。

ムーブメントには完全自社製の最新世代、自動巻き機械式「キャリバー 3235」を搭載。日差-2～+2秒という高い精度、約70時間のロングパワーリザーブを備える。ロレックスの伝統と、光を繊細に表現するブライトブルー文字盤のサンレイ仕上げなど、“青い時計”を超えたブランドらしい高級感だ。

ケース素材：オイスター スチール／ホワイトゴールド

ケースサイズ：41mm

風防：傷防止サファイアクリスタル（サイクロップレンズ付き）

ブレスレット：オイスタースチール

防水性能：100m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー 3235」

パワーリザーブ：約70時間

参考価格：160万2,700円

グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGA407」

グランドセイコーの「SBGA407」は、雪原に青空が映る情景を思わせる「雪白ブルー」のダイヤルをたたえる1本。通称「雪白」は信州の山々に積もった雪をイメージし、ダイヤルで「風紋が刻まれた雪」を表現している。「雪白ダイヤル」のモデルは世界中で人気が高い。SBGA407は、雪白ダイヤルのモデルで初となるカラーバリエーションだ。

40.2mmのステンレススチールケースに収められたダイヤルは、グランドセイコーが得意とする繊細な質感。光の角度によって雪面のような陰影が浮かぶ。グランドセイコーらしい精緻な仕上げと、自然の情緒を織り込んだブルーの表現には、単なる色遣いの枠とはまた違う“見る喜び”がある。また、緩やかなかん足、5面ダイヤカットの時分針といったように、ブルーにふさわしいクラシックスタイルにまとめたとしている。

ムーブメントは、スプリングドライブの「キャリバー 9R65」を搭載。機械式の駆動メカニズムと、クオーツ式の高い精度コントロールを合わせ持つムーブメントだ。自動巻（手巻付き）で約72時間のロングパワーリザーブを備え、静かに、滑らかに、時を刻む。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：横40.2mm×縦48.5mm×厚さ12.8mm

風防：サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）

ストラップ：クロコダイル

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：スプリングドライブ「キャリバー 9R65」

パワーリザーブ：約72時間

価格：83万6,000円

IWC「ポルトギーゼ・クロノグラフ」（Ref.IW371606）

IWCのポルトギーゼ・クロノグラフは、航海時計由来のデザイン言語を受け継ぎつつ、クラシックなエレガンスをまとったブルーダイヤルモデルだ。41mmのステンレススチールケースに収められたダイヤルの端正なブルーは、色の持つ落ち着きにクラシック感が重なり、“大人の青”としての魅力がにじむ。

幅の狭いベゼルや、IWCらしいリーフ針とアラビアインデックスの形状も見逃せない。清潔感のあるブルーを背景に白いアラビアインデックスが映え、洗練された視認性を確保している。

ムーブメントは自社製の自動巻き機械式「キャリバー 69355」だ。約46時間のパワーリザーブは少々短く感じるかもしれないが、実用する上で不便があるわけではない。シースルーバックからムーブメントをのぞくと、コート・ド・ジュネーブ、ペルラージュといった装飾を目にすることができる。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径41mm×厚さ13mm

風防：ドーム型サファイアガラス（両面反射防止加工）

防水性能：30m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー 69355」

パワーリザーブ：46時間

価格：128万7,000円

ゼニス「デファイ スカイライン クロノグラフ」（Ref.03.9500.3600/51.I001）

ゼニスの「デファイ スカイライン クロノグラフ」は、エル・プリメロ 3600 ムーブメントを搭載した高振動クロノグラフだ。やや明るいくすみ系にも見えるブルーダイヤルにはサンレイ仕上げが施され、星のような十字のパターンが個性的だ。サンレイ仕上げによる光の変化と合わせて、絶妙な立体感を生んでいる。

ムーブメントは上述のように、ゼニスと言えばの自動巻き機械式クロノグラフ「エル・プリメロ 3600」だ。5Hzという高い振動数によって、クロノグラフにおいて1/10秒の計測機能を提供する。中央のクロノグラフ針は、10秒で1回転する仕様だ。

おもに面で構成されたステンレススチール製のケースとブレスレットはシャープな印象で、ブルーのダイヤルと良く似合う。また、交換用のブルーラバーストラップを同梱しているのもポイントだ。高級感あるラグジュアリー・スポーツ（ラグスポ）のたたずまいは、モダンで都会的なブルーの魅力を際立たせている。