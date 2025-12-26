3つの黒・3つの個性。黒が主役の腕時計 3選 - オメガ、ベル＆ロス、シャネル

腕時計における「黒」は人気のカラー。ブラックダイヤルにとどまらず、ケースからブレスレット／ストラップまで黒で統一したモデルも多い。視覚的な引き締め、素材の質感、装いとの親和性──、それらが重なり合い、スポーツにもモードにも転ぶ多義的な表現を生む。
今回は、それぞれ異なる方向性を持つ「ブラックの魅力」がにじむ3本をチョイス。オメガは宇宙のイメージをセラミックで表し、ベル＆ロスは計器としての視認性を黒で研ぎ澄まし、シャネルは黒セラミックをラグジュアリーに。ブランドの思想が「黒」を通して現れている。同じ黒でありながら背景と体験は大きく異なり、どの「黒」に惹かれるのかを考えると楽しい。
オメガ「スピードマスター ダーク サイド オブ ザ ムーン」（Ref.310.92.44.51.01.002）
初代ダーク サイド オブ ザ ムーンを現代的に再構築したモデル。44.25mmのブラックセラミックケースは、金属とは異なる静かな質感を持ち、光を吸い込むように黒を表現する。そのたたずまいは「月の裏側」という名前が示す通り、主張ではなく奥行きで存在感を伝えるブラックだ。文字盤も黒で統一されているが、サブダイヤルやインデックスの仕上げの違いによって、単調さを避けつつ情報の判読性を確保している。
ムーブメントは、自動巻き機械式クロノグラフの「キャリバー オメガ 9900」だ。スイス連邦計量・認定局（METAS）のマスタークロノメーター認定を受けており、高い精度と耐磁性能を持つ。
単なる「黒いスピードマスター」ではなく、スピードマスターという伝統的なクロノグラフを現代の素材と技術、表現によって進化させたひとつの姿。スポーティでありながら、黒という色を通じて大人の落ち着きと静けさをまとう。そのバランスが、このダークサイド オブ ザ ムーンを特別な存在にしている。
- ケース素材：ブラックセラミック
- ケースサイズ：直径44.25mm×厚さ15.09mm
- 風防：ボックス型強化サファイアガラス（両面無反射処理）
- 裏ぶた：シースルーバック
- ストラップ：ナイロン（表は強化ファブリック、裏はラバー）
- 防水性能：5気圧
- ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフムーブメント「キャリバー オメガ 9900」
- パワーリザーブ：60時間
- 価格：221万1,000円
ベル＆ロス「BR-03 Black Matte」（Ref.BR03A-BL-CE/SRB）
BR-03 Black Matteは、ベル＆ロスが長年培ってきた「計器としての腕時計」という発想を純粋に体現したモデルだ。41mmのスクエアケースは、航空機のコックピットに並ぶフライトインストゥルメントを思わせる造形を持ち、ブラックセラミックのマットな風合いが引き締まる。黒という色を視認性と機能性を支える要素と解釈すれば、このモデルの性格が分かりやすい。
文字盤では白いアラビア数字とバーインデックスが黒地にくっきりと浮かび、昼夜を問わず瞬時に時刻を読み取れる。スーパールミノバ（蓄光塗料）を塗布した針とインデックスは、暗所でも明確なコントラストを維持する。自動巻き機械式ムーブメントの「キャリバー BR-CAL.302-1」は約54時間のパワーリザーブを備え、日常使いにも十分だ。
セラミックケースの高い耐傷性とラバーストラップの軽い装着感によって、見た目のシャープさと合わせて身に着けやすい1本に仕上がっている。BR-03 Black Matteの黒は「機能のための色」として使い切っており、ミリタリーテイストやアビエーションの世界観が腕元で広がる。
- ケース素材：ブラックセラミック
- ケースサイズ：幅41mm×厚さ10.6mm
- 風防：反射防止サファイアクリスタル
- ストラップ：ブラックのラバーとファブリック
- 防水性能：100m
- ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー BR-CAL.302-1」
- 価格：61万6,000円
シャネル「J12 キャリバー 12.1, 38mm」（Ref.H5697）
ケースとブレスレットに用いられた高耐性ブラックセラミックは、光を受け止めて深い表情を作り出す。その質感は艶やかであり、また落ち着いた黒でもある。38mmのケースサイズは近年のひとつのトレンドで、視覚的なバランスと装着感がよい。
黒いダイヤルに配されたインデックスと針は控えめな輝きだが視認性は損なわず、全体のトーンを崩していない。逆回転防止ベゼルやねじ込み式リューズ、200m防水などダイバーズ的なスペックも備え、機能性とシャネルならではの「美」をひとつの黒にまとめている。見た目のエレガンスだけでなく、実用性にも問題はない。
自動巻き機械式ムーブメントの「キャリバー 12.1」は、約70時間というロングパワーリザーブ。フルに巻き上げられた状態なら、約3日間、着用しなくても止まらない。
このモデルの「黒」は力強さや無骨さというより、都会的で洗練された時間の流れを映す色――といった情緒的なものを感じる。大人の装いに自然となじんでくれそうな1本だ。
- ケース素材：高耐性ブラックセラミック、ステンレススチール
- ケースサイズ：径38mm×厚さ12.6mm
- 風防：サファイアクリスタル
- 裏ぶた：シースルーバック
- 防水性能：200m
- ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー 12.1」
- パワーリザーブ：約70時間
- 価格：132万円