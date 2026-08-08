お盆の帰省シーズン真っ只中、手土産選びに悩む人も多いのではないだろうか。東京駅には数多くの土産店が並ぶ一方、相手やシーンに合わせて選ぼうとすると、かえって迷ってしまうことも少なくない。そこで今回は、手土産が集結するグランスタ東京の広報担当者に、帰省シーズンにおすすめの手土産をシチュエーション別にセレクトしてもらった。

義実家・目上の人向けなら「広尾のビスチィーヌ」

義実家や目上の人へ贈るなら、BURDIGALA TOKYOの「広尾のビスチィーヌ」がおすすめ。

「大人のご褒美おやつ」をコンセプトにした、とっておきのスペシャリテです。クローブ、カルダモン、ナツメグ、ジンジャー、シナモンを独自ブレンドして香ばしく焼き上げたビスキュイに、甘酸っぱいクランベリーと濃密なチーズガナッシュをサンドしました。スパイスと素材が重なり合う、上質なマリアージュを楽しめます。

パッケージには、広尾の街並みや有栖川宮記念公園、愛犬と散歩する女性の姿を上品なオリジナルイラストでデザイン。大切な方への贈り物にはもちろん、頑張った自分へのご褒美にもおすすめです。

また、大人の女性が上品に召し上がれるサイズ感にこだわり、服を汚さないよう菓子の破片が落ちにくい設計に仕上げています。

広報のおすすめポイント

東京駅限定の味わいのため、帰省時やフォーマルな場面の「特別感のある東京土産」として最適です。さらに、一口サイズで上品に食べられ、破片がこぼれにくく服を汚さない配慮が施されているため、お義母様や目上の方にも気兼ねなく、安心して召し上がっていただけます。

「広尾のビスチィーヌ」(TOKYO店限定)

クランベリーチーズ味

【価格】8個入りアソート：2,700円

【販売場所】BURDIGALA TOKYO(グランスタ東京 B1・改札内 銀の鈴エリア)

職場・親戚へのばらまきなら「メープルカスティーラ」

メープルカスティーラ

職場や親戚への手土産には、nuevo by BUNMEIDOの「メープルカスティーラ」がおすすめ。「しっとりジュワ～」な新食感が楽しめる、食べきりサイズのミニチュアカステラです。卵・砂糖・小麦粉・水飴だけのシンプルな素材でつくられたカステラに、メープルを加えており、メープルの香りと甘さが口いっぱいに広がります。

広報のおすすめポイント

大人数に配りやすい個包装仕様で、職場への差し入れやご親戚への手土産に最適です。さらに、手を汚さずワンハンドで食べられる専用のプラスチックトレーに入っているため、デスクやお出かけ先でもそのまま手軽に食べられます。

メープルカスティーラ9本入



【価格】9本入：1,836円、12本入：2,484円

【販売場所】nuevo by BUNMEIDO(グランスタ東京 1F・改札内 中央通路エリア)

甘いものが苦手な人には「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス ⿓宮のり味」

Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 龍宮のり味

海や川の恵みである「のり」や「ほたて貝」の旨味がぎゅっと詰まった、「広尾 小野木」監修の厚切りポテトチップスです。芳醇な貝だしの旨味を凝縮したおいしさのしずくをふきかけ、外はパリッと、中はサクサク食感に。そして青のり類の中でも香りがよいと言われる「すじ青のり」と、「あおさ」をたっぷり表面にふりかけました。

※本品に使用している青のりは「すじ青のり」100%です。

広報のオススメポイント

甘いものが得意ではない方へ贈る、特別感のあるギフトとしておすすめです。東京駅でしか手に入らない希少性に加え、「広尾 小野木」監修の本格的な出汁の旨味は、こだわりの手土産として、さらには、お酒のお供としても高い満足感をお届けします。暑い時期でも常温で持ち歩けるため、遠方への手土産にもぴったりです。

【価格】4袋入：1,047円

【販売場所】じゃがボルダ(グランスタ東京 1F・改札内 吹き抜けエリア)

東京駅ならではの和菓子なら「あんこ天米 きなこ」

東京らしさを感じられる和菓子を選ぶなら、富士見堂の「あんこ天米 きなこ」がおすすめ。あんこ天米だけの特別な深煎り焙煎「東京ロースト」のきなこは、味・香りともに“濃さ”を追求しました。直火で香ばしさを立ち上げ、遠赤外線で芯までじっくり火入れをする事で、表面だけでなく内部まで均一に焙煎し、奥行きのある香りを実現。お米の風味に負けていないきなこの香りが広がります。

広報のおすすめポイント

「次の世代の子供たちへお米の文化を伝えたい」という想いで煎餅を作っている富士見堂。使用している素材は、そのまま食材として使っても美味しいものをあえて煎餅に使用しています。東京でお作りした東京駅限定の「あんこ天米きなこ」は、帰省の特別な手土産としておすすめです。美味しいごはんの味、美味しい素材の味をぜひ感じてみてください。

【価格】10枚入：2,620円

【販売場所】富士見堂(グランスタ東京 B1・改札内 銀の鈴エリア)