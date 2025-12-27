今からでも間に合う! 東京駅で新幹線発車前に買える、センスのいい帰省手土産3選

何かと慌ただしい年末年始。「もうすぐ帰省するのに、手土産を買う時間がない!」「ぎりぎりまで仕事をしていて、手土産を用意できなかった」と焦っていないだろうか。

そこで本記事では「東京駅で新幹線発車前に購入できる」をテーマに、すぐに買えるのに喜ばれる実力派の手土産を3商品セレクト。様々な手土産の中から、グランスタ東京の広報担当者が「時間がなくてもこれを選んでおけば間違いナシ!」と太鼓判を押す品を、販売場所とともに紹介する。

しょっぱい手土産がすぐに見つからないときに! 富士見堂「東京鈴せんべい」

東京駅の待ち合わせ場所として親しまれている「銀の鈴」。その象徴をモチーフにした限定品は、東京駅ならではのシンボリックな逸品です。国産素材にこだわり、無添加で仕上げたやさしい味わいは、かつお七味や甘醤油など、風味豊かな4種類の詰め合わせ。確かな素材選びと、熟練の職人による丁寧な焼き上げが、ひとつひとつの美味しさを引き立てます。

個別包装&上品なパッケージで、帰省やビジネスシーンの手みやげにはもちろん、お配り用のお菓子としてもぴったり。日持ちもするので、ちょっとした気遣いを伝えたいときにもおすすめです。甘いものが多い手土産売り場の中で、しょっぱいものを贈るならコレ一択。20袋入りで1,600円です。

【販売場所】：銀の鈴エリア

実家や義実家への年始の挨拶へ渡すなら MIYUKA「あずき沙風練(さぶれん)」

2025年 JR東日本おみやげグランプリ「総合準グランプリ」受賞したクッキー缶。北海道産あずきの甘納豆を粉状にし、ごまなどを加えて練り上げた、風味豊かなあずきクリーム。そのクリームを、フランス産カマルグの塩を隠し味に加えた、さっくりと焼き上げたサブレでサンドしました。和と洋がやさしく調和する上品な味わいの中に、甘納豆の粒の食感が楽しいアクセントに。

日本茶はもちろん、コーヒーとの相性も抜群です。唐花模様があしらわれた美しい缶は、贈り物にもぴったり。味わいと見た目、どちらも楽しめる特別な一缶です。12個入りで2,890円。

【販売場所】：銀の鈴エリア

気の置けない人に贈りたい最新商品 Mr. CHEESECAKE「CREAMY BAKED CHEESECAKE(4個入り)」

チーズケーキブランドが手がける、芳醇なひとくちチーズケーキ。東京駅丸の内駅舎をイメージしたパッケージも、東京土産に最適です。しっとりとした新食感のベイクドチーズケーキは、バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた生地に、クリームチーズのフィリングを絞り、さらにパルミジャーノ・レッジャーノを練り込んで仕上げています。生地の上にもチーズを振りかけ、口に運ぶ瞬間から香ばしさと旨味をより感じられる、ワンランク上の味わいです。

地元で会う仲のいい友人や、実家に帰省する際の手土産としておすすめの一品です。4個入で1,782円です。

【販売場所】：銀の鈴エリア

番外編：遠方へのお土産に最適! (NO) RAISIN SANDWICH「ビターキャラメルバターサンドイッチ」

じっくり煮詰めたビターキャラメルにダークチョコレートを合わせた特製キャラメルショコラと、アーモンドプラリネを混ぜ込んだブロンドチョコベースのバタークリームが、コク深いキャラメルサブレでサンドされたバターサンド。常温でのお持ち歩きにも適しており、遠方へのお手土産にも最適な商品です。4個入りで1,650円です。

【販売場所】：吹き抜けエリア