東京駅から帰省する人に、近くで買える秘書厳選の手土産

AUG. 12, 2025 11:53
秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は選りすぐりの手土産の中から「東京駅近辺で買える」お勧めの商品をご紹介します。

1899総合オンラインショップ「酒茶ケーキ 抹茶」(2,500円)

  • 1899総合オンラインショップの「酒茶ケーキ 抹茶」

「ホテル龍名館お茶の水本店」（創業1899年）のメインダイニングとして生まれた「1899」の「酒茶ケーキ 抹茶」は、厳選された抹茶と日本酒を贅沢に使用した、オリジナル熟成ケーキ。やわらかくしっとりとした食感で、時間を置くと熟成とともに変化する味わいが魅力です。

※ハーフサイズのみ店頭販売

お茶×日本酒という点が珍しく、日本酒が好きな方への変わり種の手土産にぴったりです。パッケージも白を基調としたシンプルで高級感があり好感が持てます。(商社　秘書歴5年6カ月)

パティスリー&カフェ デリーモ 東京ミッドタウン日比谷店「フィナンシェブロンドキャラメル　10個入」(4,266円)

  • パティスリー&カフェ デリーモ 東京ミッドタウン日比谷店の「フィナンシェブロンドキャラメル　10個入

スモーキーな奥深い香りが特徴のショコラを使用したフィナンシェに、天面を第四のチョコレート・キャラメルやビスケットのような深い味わいが特徴のブロンドチョコレートを贅沢にディップ。フィナンシェの中にとろーりとした塩キャラメルが入ったリッチな焼菓子です。

見た目がとても贅沢感があり、チョコレートコーティングもしっかりしていて硬さが適度にあります。賞味期限が45日程度かつ常温で持ち歩けるという点が非常に良いと思いました。(製造業 秘書歴29年0カ月)

OKOSHIYA TOKYO「OKOSHIYA 24 pieces」(3,348円)

  • OKOSHIYA TOKYOの「OKOSHIYA 24 pieces」

玄米とうるち米をベースに、健康的な甜菜糖を使用したグルテンフリーで食べ応えのある、サクッと軽い新食感おこし。「メープルアーモンド」や「旨辛醤油」など、個性豊かな全12種類のフレーバーが2袋ずつ入った、計24個入りの詰め合わせになっています。

1袋に1口サイズのおこしが4粒入った個包装で、配りやすくおやつにもぴったりです。

『接待の手土産』

秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介するサイト。 年間約6回にわたり、秘書室本会員による手土産品評会を開催し、多くの手土産店が出品する自信作を「ビジネスシーンにふさわしい贈り物」という観点で目利きし、誰もが知る名店の手土産から、知る人ぞ知る各地の名品まで、日本の文化とも言える手土産品を随時紹介しています。
・1899総合オンラインショップ「酒茶ケーキ 抹茶」https://temiyage.gnavi.co.jp/item/00002104/
・パティスリー&カフェ デリーモ 東京ミッドタウン日比谷店「フィナンシェブロンドキャラメル　10個入」https://temiyage.gnavi.co.jp/item/00001411/
・OKOSHIYA TOKYO「OKOSHIYA 24 pieces」https://temiyage.gnavi.co.jp/item/00002169/

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

