現役秘書100人が品定め「接待の手土産セレクション2026」の出品商品を一気見!

ぐるなびが運営する「こちら秘書室」は4月下旬、「接待の手土産セレクション2026」を都内で開催。業種・業態を超えた企業の現役秘書100名が参加し、接待に欠かせない手土産を品定めした。

2014年より開催されている、接待の手土産セレクション。2026年は現役秘書による品評会を全6回開催し、11月にはセレクションの「特選」が認定される見通しだ。本稿ではゴールデンウィーク前に開催された4回目の品評会の模様をお伝えする。

全国から選りすぐりの手土産が集まった

栃木県小山市の老舗和菓子店「蛸屋」の新ブランドAOYAカンパーニュでは『謹製栗最中「隈」』を出品。店舗の設計デザインを担当した建築家・隈研吾氏は、あん、栗が好きということで、同氏にちなんだ新商品がつくられた。「接待の手土産セレクション2025」の特選品のひとつ。

『トリュフ フォアグラ「しっとりポルテもなか」』は、フランス料理店Francais La Porte（フランセーズ ラポルテ）の片岡竜也シェフが、レストランでも使用している世界三大珍味を贅沢に使用した新感覚スイーツ。トリュフもなか×フォアグラもなかの2種類を、高級うるし箱仕立てのパッケージに詰め合わせた。「接待の手土産セレクション2025」の特選品のひとつ。

トリュフ フォアグラ「しっとりポルテもなか」(トリュフもなか2本入り×4袋、フォアグラもなか2本入り×2袋、4,890円)

料理旅館 栴檀の『香り菓子白檀』は、国内航空会社のプレミアムクラス機内食の甘味として提供された実績を持つ。愛媛県の地酒「梅錦」の吟醸酒の酒粕を使用し、お酒風味のしっとりとした生地であんこを挟んでいる。「接待の手土産セレクション2024」および「同2025」の特選品のひとつ。

いくつかの出店者に話を聞いた。今年から出店しているある事業者は「現役秘書のリアルな声を聞けたので、商品開発に活かすことができそうです」と表情を明るくする。「ワイン、日本酒とも相性が良さそう、といった新たなアピールポイントにも気付かせてもらえました」と担当者。

またある事業者は、接待において手土産を渡されたあとのシチュエーションまで配慮していた。「ビジネスの現場で旦那さんが手土産を渡され、電車で持ち帰るときのことを考えて、包装（手提げ袋）は華美にならないように気を付けつつ、ご家庭で奥さんが箱を開けたときの驚きも大切にしています」と担当者。

和乃果の『和乃果フィナンシェ10個入り』(5,000円)。シックな箱の裏には、山梨県出身のろうけつ染めアーティスト 古屋絵菜氏の作品がプリントされている

このほか「幅広い企業の現役秘書に、当社の商品を知ってもらう貴重な機会になりました」「ほかの出店者の商品を見ると、売り出し方、提案の仕方の参考になります」といった声も聞かれた。

C'est du nanan TOKYO（セ・デュ・ナナン東京）の『米粉のお菓子 6種詰め合わせ』(3,024円)

何人かの秘書にも話を聞いた。上司が取引先と会食をするときに渡す手土産を探しているという担当者は「見た目が華やかで高級感があること、ある程度のボリュームがあること、そして分かりやすいこと」をポイントとして挙げる。価格帯は5,000円～6,000円が多く「1万円を超えると先方を恐縮させてしまうこともあります」と担当者。また別の秘書は、接待する側のときは（相手より高いものを渡すと失礼にあたるので）値段を抑え、逆に接待を受ける側のときは相手より高いものを渡す、と説明する。

ある現役秘書は「やはり常温で持ち歩けるもの、そして個包装になっているものが便利です。過去に渡したものと被らないようにリストも作っています。年上の方であれば、硬いものは避ける、といった配慮も必要です。あとは、お車でいらっしゃるのか、お付きの方はいるのか。重いもの、大きいものは運ぶのも大変ですので、事前情報を確認します」と話す。ちなみに、今回の「接待の手土産セレクション2026」には以前から気になっていた商品が出品されており「とても参考になりました」と満足した様子だった。