PORTERは7月24日から、カナダ・モントリオールを拠点とするデザインスタジオ「JJJJound」とのコラボレーションアイテムを、完全数量限定で販売開始した。

BACKPACK

同コレクションは、通勤・通学や自転車移動といった日常の様々なシーンをベースに、テクニカルな機能性とミニマルなデザインを融合させた。「JJJJound」ロゴ入りの高級感あるメタルパーツや内装のタイベック素材タグが特徴で、全型にオリジナル巾着が付く。

ラインナップは、「BACKPACK」(13万2,000円)、「MESSENGER BAG」(9万3,500円)のほか、PORTER店舗限定の「DRAWSTRING BAG」(4万4,000円)、「KEY PACK」(2万8,600円)。国内外のPORTER直営店や吉田カバン公式オンラインストアなどで取り扱う。

MESSENGER BAG

DRAWSTRING BAG

KEY PACK

また発売を記念し、8月10日までPORTER OMOTESANDOでイベントを開催している。会場ではコラボ商品のほか、スポーツウェアをルーツとし本企画のコンセプトを表現したJJJJoundのメインラインアイテムも販売する。

PORTERらしい機能美に、JJJJoundならではのミニマルな美学を掛け合わせた注目のコラボレーション。ロゴを主張しすぎない洗練されたデザインと、高級感のあるメタルパーツが、大人のカジュアルスタイルにも自然になじむ。オンラインストアでは既に完売しているため、店舗での取り扱いをチェックしたい。