グランドセイコーの2026年春夏の新作は、ブランドの根幹にある“日本の自然美”を3つの異なるアプローチで表現したラインナップだ。海の潮流を抽象化したスプリングドライブダイバーズ、雪原の風雪紋を33mmケースに凝縮した33mm径モデル、そして蓼科大滝の流れを手彫りで刻むマスターピース。

いずれも自然の情景を高度な技術と造形美で昇華し、腕元に“風景をまとう”グランドセイコーの世界観を提示している。ここでは“海”を描く新作「Ushio 300 Diver」を紹介しよう。

過去に紹介したグランドセイコーの腕時計を一気見する

広大な海のブルーと光差すグリーンが映す“潮”の二つの表情

＜グランドセイコー＞ Evolution 9 Collection スプリングドライブ U.F.A. Ushio 300 Diver「SLGB023」

グランドセイコーのEvolution 9 Collectionに新たに加わった「SLGB023」と「SLGB025」は、いずれも“潮(Ushio)”をテーマにしたダイヤルを持つスプリングドライブ 300mダイバーズだ。価格は両モデルとも各165万円、6月発売。

「SLGB023」は、光がきらめきながら差し込む広大な海をイメージした、ブルーダイヤルが特徴。細かな凹凸を持つテクスチャーは海中で揺らめく潮の流れを表現したもので、光の角度によって濃淡が変化する。

一方の「SLGB025」はグリーンのダイヤルで、澄んだ海の浅瀬の透明感を表現。潮流モチーフのテクスチャーは「SLGB023」と共通だが、色調が変わることで印象は大きく異なる。

＜グランドセイコー＞ Evolution 9 Collection スプリングドライブ U.F.A. Ushio 300 Diver「SLGB025」

グリーンのダイヤルは澄んだ海の浅瀬の透明感を映し出す

両モデルとも、視認性を高めるために太く立体的なインデックスと針を採用し、暗所ではルミブライトが強力に発光。ベゼルはセラミックス製で、耐傷性と深海での判読性を両立する。潮の表情を描くダイヤルと堅牢な外装が融合して、ダイバーズとしての実用性と美観を成立させた。

【写真で見る】“海”を描く新作「Ushio 300 Diver」

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