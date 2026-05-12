マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

グランドセイコー和光限定モデル登場、“和光の美”を表現した40作目の記念モデル

MAY. 12, 2026 12:36
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

和光は、グランドセイコーの和光限定モデル第40作となる「グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル」を6月4日に発売する。5月8日より予約受付を開始した。

  • グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル

    グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル

  • 革ベルトつき

    革ベルトつき

グランドセイコーの和光限定モデルは、2002年のスタート以来、通常モデルとは異なるカラーリングや意匠を採用してきたシリーズとして知られる。近年も44GSケースを採用した限定モデルや、ブルー・ホワイト系の特別ダイヤルを採用したモデルが展開されてきた。

今回の40作目では、2005年発売モデルに着想を得たアイボリーダイヤルを採用。ゴールドカラーのGSロゴや針を組み合わせ、シリーズ原点を思わせる仕様に仕上げている。

ケースには、グランドセイコー独自のデザイン文法「グランドセイコースタイル」を確立した「44GS」に現代的な解釈を加えた「44GS現代デザイン」を採用。ザラツ研磨による歪みのない鏡面仕上げや、多面カットを施した針・インデックスにより、シャープな造形と高い視認性を両立した。

  • ケース

    ケース

搭載ムーブメントは、自動巻スプリングドライブ「キャリバー9R65」。機械式時計同様にぜんまいを動力源としながら、水晶振動子とICによって精度制御を行うセイコー独自の機構で、滑らかに動くスイープ運針を特徴とする。約72時間のパワーリザーブも備える。

裏ぶたには獅子の紋章に加え、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記とシリアルナンバーを刻印。限定100本で展開する。

  • 裏ぶた

    裏ぶた

  • 品番：SBGA519
  • 価格：86万9,000円
  • ケースサイズ：40.0mm
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ストラップ：クロコダイル（ネイビー）／裏面カーフ（ベージュ）
  • 風防：シースルーバック
  • 防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
  • ムーブメント：自動巻スプリングドライブ キャリバー9R65（手巻つき）
  • 精度：平均月差±15秒（日差±1秒相当）
  • パワーリザーブ：約72時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( 住宅ローン )
    これから住宅ローンを選ぶなら“固定vs変動”どちらが正解? 9割が利用したいと答えた「いま決めなくてもいい」ローンとは!?
    APR. 09, 2026
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking