グランドセイコー和光限定モデル登場、“和光の美”を表現した40作目の記念モデル

和光は、グランドセイコーの和光限定モデル第40作となる「グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル」を6月4日に発売する。5月8日より予約受付を開始した。

グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル

革ベルトつき

グランドセイコーの和光限定モデルは、2002年のスタート以来、通常モデルとは異なるカラーリングや意匠を採用してきたシリーズとして知られる。近年も44GSケースを採用した限定モデルや、ブルー・ホワイト系の特別ダイヤルを採用したモデルが展開されてきた。

今回の40作目では、2005年発売モデルに着想を得たアイボリーダイヤルを採用。ゴールドカラーのGSロゴや針を組み合わせ、シリーズ原点を思わせる仕様に仕上げている。

ケースには、グランドセイコー独自のデザイン文法「グランドセイコースタイル」を確立した「44GS」に現代的な解釈を加えた「44GS現代デザイン」を採用。ザラツ研磨による歪みのない鏡面仕上げや、多面カットを施した針・インデックスにより、シャープな造形と高い視認性を両立した。

ケース

搭載ムーブメントは、自動巻スプリングドライブ「キャリバー9R65」。機械式時計同様にぜんまいを動力源としながら、水晶振動子とICによって精度制御を行うセイコー独自の機構で、滑らかに動くスイープ運針を特徴とする。約72時間のパワーリザーブも備える。

裏ぶたには獅子の紋章に加え、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記とシリアルナンバーを刻印。限定100本で展開する。

裏ぶた