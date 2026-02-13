グランドセイコーの「雪白」に33mmケースの新作 - 9F史上最小ムーブメントを搭載

グランドセイコーの多彩なラインナップの中で、高い人気を誇るのは「雪白」パターンのダイヤルを採用したモデル。その雪白に、ケース径33.0mmというコンパクトな新作が登場する。シルバートーンの雪白ダイヤルを持つ「SBGX359」と、ブルーを基調とした雪白ダイヤルの「SBGX361」だ。

「雪白」を33mmで描く

「雪白」パターンは、信州の厳冬期に見られる雪原の表情から着想を得たデザイン。降り積もった雪の表面を風が吹き抜け、風雪紋と呼ばれる自然の美を描き出す。この風雪紋をダイヤルに写し取ったものが「雪白」だ。きめ細かな型打ち模様が光を受けて繊細な陰影を生み、静謐（せいひつ）な印象を与える。

＜グランドセイコー＞Heritage Collection キャリバー9F 33mm「SBGX359」

＜グランドセイコー＞Heritage Collection キャリバー9F 33mm「SBGX361」

今回の33mmケースでは、ダイヤルの面積に対して模様の存在感がより際立つ。コンパクトなプロポーションの中で、雪白ダイヤルの質感が一層引き立つ仕上がりだ。ちなみにこの雪白ダイヤルは、白い塗料は使っていない。特殊な銀めっき加工によって繊細な風雪紋を表現している。

雪白ブルーのダイヤルのモデルでは、澄んだ冬空を思わせる色調を重ね、雪景色のコントラストを表現。いずれも落ち着いた佇まいの中に季節の情景を宿す。

SBGX359とSBGX361は、新開発のクオーツムーブメント「キャリバー9F51」を搭載。9Fシリーズのムーブメントとして最もコンパクトな設計となっており、ケース厚が9.1mmと薄くなっているのもポイントだ。精度は年差±10秒。高精度を維持するためのツインパルス制御モーターやバックラッシュオートアジャスト機構など、9Fならではの技術を盛り込んでいる。

ステンレススチール製のケース／ブレスレットはヘアラインと鏡面仕上げを組み合わせており、上質な造形と立体感が伝わってくる。ケース径33.0mm、厚さ9.1mmのプロポーションは腕元への収まりもよく、シンプルな3針デイトとも相まって普段使いしやすい。

男性の手首に巻くと小さく感じるが、ユニセックスも見据えたモデルとして、パートナーとのシェアウオッチにも向いている。雪白というグランドセイコーの代表的な美しさを、より多くの腕元に届ける新たな選択肢だ。

SBGX359

SBGX361