セイコー創業145周年記念アストロン、“セイコーブルー”際立つクロノグラフ限定モデル登場

セイコーウオッチは、「セイコー アストロン」Nexterシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を発売する。限定モデルは6月10日、レギュラーモデルは6月5日に発売予定。

限定モデルの実機を見ると、従来のアストロンらしい“先進性”に加え、今回は外装デザインの陰影がかなり強調されている印象だ。

特に目を引くのは、多角形ベゼルを中心に構成されたシャープな造形で、エッジを強調しながらもチタン素材によって重厚すぎないバランスにまとめられている点。ホワイトシルバーの文字盤には細かな幾何学パターンが施されており、光の角度によって表情が細かく変化する。そこに濃いブルーのサブダイヤルとベゼルリングを組み合わせることで、GPSウオッチらしいテクニカルな雰囲気と、セイコー創業145周年記念モデルらしい特別感を両立した。

3つのインダイヤルを備えたクロノグラフながら、インデックスや針が太く立体的なため、視認性にも配慮されている。

文字板には「セイコー・ブルー」に着想を得たブルーのサブダイヤルを採用。ホワイトシルバーの文字盤とのコントラストにより、洗練された印象に仕上げている。

新ムーブメント「キャリバー5X63」では、3時・6時・9時位置にサブダイヤルを配置。従来12時間表示だったデュアルタイム表示と積算計を24時間制へ刷新した。文字盤には三角形で構成された幾何学模様を施し、立体感のあるデザインとしている。

ケースは、アストロン初となる二体構造のチタン製ベゼルを採用。エッジを効かせた多角形デザインと低重心設計を両立し、装着感を高めた。

また、新開発の「スマートスイッチ」機構により、シーンやスタイルに応じたストラップ交換が可能に。限定モデルには、ブルー×ホワイトのコンビネーションカラーを採用したシリコンストラップが付属する。

レギュラーモデルは、ブルーグレー、ブラック、ブラック×ゴールドアクセントの3タイプを展開。ブレスレット仕様とシリコンストラップ仕様を用意する。シリコンストラップは、別売りでも販売し、全てのスマートスイッチ装備モデルに対応する。

セイコー創業145周年記念＜セイコー アストロン＞Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ 限定モデル

品番：HAB004J

価格：33万円

ケースサイズ：外径43.4mm／厚さ12.4mm

ケース素材：チタン(ダイヤシールド)

ストラップ：チタンブレスレット／付け替え用シリコンストラップ付属

風防：サファイアガラス(スーパークリアコーティング)

防水性能：日常生活用強化防水(10気圧)

ムーブメント：GPSソーラー キャリバー5X63

限定本数：世界限定2,000本(国内800本)

＜セイコー アストロン＞Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ