セイコー プロスペックス「マリンマスター」、氷海を表現したJAMSTEC限定モデル

セイコーのダイバーズウオッチは、1965年の国産初モデルに始まり、極地や深海での使用を通じて進化を重ねてきた。その系譜に連なる「マリンマスター」に、海洋研究開発機構（JAMSTEC）との協力関係を背景とした新作が加わる。

ラインナップは、JAMSTECコラボレーションの限定モデルと、同型のレギュラーモデル。いずれも300mの空気潜水用防水を備えた高性能なダイバーズウオッチだ。限定モデルは世界限定1,000本、価格は55万円、レギュラーモデルは50万6,000円で、7月10日の発売予定となっている。

氷海を切り開く航路を表現したダイヤル

限定モデルのダイヤルは、北極域研究船が氷海を切り開く航路に着想を得たもの。海氷に刻まれる軌跡を思わせる、立体的な型打ち模様を新たに採用した。

中央に向かって深みを増すブルーのグラデーションと、厚い透明塗料を重ねて磨き上げた表面処理によって、奥行きのある質感を生み出している。澄んだ北極海の水中を思わせる色調と、表面の凹凸による陰影の重なりが美しい。

ベゼル表示板はブルーのセラミックス。耐傷性を確保しながらダイヤルとの統一感を持たせている。裏ぶたには「JAMSTEC LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを刻む。

一方のレギュラーモデルは、梨地仕上げと深い黒の塗装を組み合わせたダイヤルだ。ルミブライト（蓄光塗料）を用い、水中や暗所での視認性を確保している。

1968年のダイバーズを継承した流線型フォルム

1968年のダイバーズモデルに由来する流線型フォルムと、4時位置りゅうずを継承し、「1968ヘリテージ」の名を冠するデザインもポイントだ。

ケースとブレスレットの素材はステンレススチールで、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を加工。ブレスレットの中留には新開発のワンプッシュダイバーアジャスター方式を取り入れ、約2mm単位で最大約16mm（8段階）の微調整が可能だ。

ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー8L45」を搭載。日差+10秒〜−5秒の精度、約72時間のパワーリザーブを備える。

挑戦の系譜を引き継ぐマリンマスター

マリンマスターは、セイコーダイバーズの歴史の中で培われた技術と設計思想を集約したシリーズだ。セイコーとJAMSTECは、1980年代から深海探査における実証試験などを通じて協力関係を築いてきた。今回の新作は、そうしたマリンマスターの流れと、JAMSTECとの関係性を背景に、海洋研究と時計開発を重ねたモデルだ。

氷海を切り開く航路を表現したダイヤル、セイコーダイバーズの伝統を継承したデザイン、実用性を支えるムーブメント。それぞれの要素は独立した特徴でありながらも、「過酷な環境での使用」を前提にまとめられている。