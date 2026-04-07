セイコー・クレドールから奥深い青の漆が織りなす限定モデル、ウォッチズ&ワンダーズ2026にも登場

クレドールは、漆芸ダイヤルを採用した薄型メカニカルウオッチの限定モデルを6月5日に発売する。深い青のグラデーションを特徴とし、価格は550万円、世界限定25本で展開する。

本モデルでは、ブランドメッセージ「The Creativity of Artisans(匠たちの探求と豊かなる創造)」を体現する、漆芸の美を表現した。

漆を幾重にも塗り重ねることで、黒から深い青へと移ろうグラデーションダイヤルを実現した。中央にほのかな光を感じさせる色調と、重厚な艶を持つ仕上がりが特徴となる。複数回の塗りと研ぎを繰り返し、最終工程では職人の手作業によって磨き上げることで、奥行きのある質感と繊細な色の変化を表現している。

ダイヤルには、高蒔絵でインデックスやブランドロゴ、6時位置の「Goldfeather」表記を描いた。漆の上に金粉やプラチナ粉を蒔く蒔絵の技法を組み合わせることで、艶やかで深みのあるダイヤルに繊細な絵柄が浮かび上がる。本モデルでは、プラチナ粉を用いることで、深いブルーのダイヤルとのコントラストを際立たせている。

ケースはプラチナ950製。軽やかさと薄さを重視した設計とし、厚さは8.1mmに抑えた。ストラップにはクロコダイルレザーを採用している。

ムーブメントには手巻きの「キャリバー6890」を搭載。最大約37時間のパワーリザーブを備える。

ケースサイズは37.4mm、防水性能は3気圧。限定数量は世界25本(うち15本を国内で販売)で展開する。

また、本モデルは4月14日～4月20日に開催される世界最大の時計の見本市「Watches and Wonders Geneva 2026」にて世界で初めて披露する。代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCOの服部 真二氏は「クレドールが、世界最大の時計の祭典として全世界が注目するWatches and Wonders Genevaに参加することは、私にとっての悲願でした。これまで海外では知る人ぞ知る存在だったクレドールの魅力を、必ずや来場者が認めてくださると確信しています」と出展にあたってコメントしている。

クレドール ゴールドフェザー 漆芸ダイヤル 限定モデル