「健康のための我慢」が、実は“がん予防”を遠ざける? 医師が語る食の新常識

「健康のためだから」と、好きな食べ物を我慢していませんか? 実はその“我慢”が、免疫力を下げる原因になっている可能性があります。和田秀樹氏は、「おいしい」「楽しい」と感じることこそが、体の免疫システムを活性化させる重要な要素だと指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『「おいしい！」は最強のがん予防薬』。

「おいしい！」は最強のがん予防薬

日本人の死因の第1位ががんであることは先述しました。厚生労働省の統計（2023年）によると、年間38万人以上の方ががんで亡くなっています。

がんは不運によって起こる病気だと思いがちですが、実は私たちの体の中では、細胞のミスコピーによって毎日数千個ものがん細胞のもとが生まれています。

それでもほとんどの人が発症しないのは、体の防衛軍である「免疫細胞」が、片っ端からがん細胞のもとを退治してくれているからです。

この免疫システムには、大きく分けて二つの部隊があります。

一つは、生まれつき備わっている「自然免疫」。常に体内をパトロールし、あやしい対象を見つけると攻撃する「NK（ナチュラルキラー）細胞」などがこれに当たります。

もう一つは後天的に獲得する「獲得免疫」。一度侵入した敵を記憶し、ピンポイントで攻撃するB細胞やT細胞といった部隊です（ワクチンはこの仕組みを利用したものです）。

ここで重要な事実があります。高齢になると、自然免疫であるNK細胞の活性は少しずつ低下していき、それによって免疫力は弱くなっていきます。

つまり、年をとればとるほど、私たちは最前線で戦うNK細胞などの自然免疫を守るために、しっかり栄養をとらなければならないのです。

その鍵を握るのが、「材料」と「指令」です。まず材料とは、免疫細胞の膜の原料となるコレステロールです。ここでもやはり、しっかり食べて栄養をとることが基本となります。

そして指令となるのが笑いや快感です。「あ、これおいしい！」「楽しい！」という脳からのポジティブな刺激が免疫系に伝わると、NK細胞が一気に活性化することがわかっています。

逆に、「健康のため」と称して嫌いなものを無理して食べたり、ストレスを溜め込んだりしていると免疫力はガクンと下がります。

おいしいものを食べて笑顔になることは、毎日体内で生まれるがん細胞のもとを撃退するための、最も理にかなった医療行為だともいえるのです。