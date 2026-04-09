プーマとジル サンダーがコラボシューズ「K-STREET」を発売 - 2つの素材で展開する新作

プーマ ジャパンは4月8日、JIL SANDER(ジルサンダー)とのコラボレーションモデル「K-STREET」(K-ストリート)を発売する。なお、ブルーナイロン仕様はジル サンダー限定での展開となる。

現代的なミニマリズムと機能性を兼備

2025年10月に復刻された「KING AVANTI」(キング アバンティ)に続き、今作「PUMA x JIL SANDER K-STREET」は“純粋性・精密さ・目的意識"という共通の哲学を基盤に、動きとフォルムを新たな形で表現。両者のパートナーシップをさらに進化させるモデルだ。

クリエイティブディレクターであるSimone Bellotti(シモーネ・ベロッティ)氏のディレクションのもと設計され、洗練されたフットウェアの哲学をミニマルで流線的なシューズとして表現している。

足に沿うようなフィット感と極薄のソールによって構成されるシルエットは、足の自然なラインをなぞりながら、柔らかさと緊張感の絶妙なバランスを実現。また、しなやかに流れるフォルムがスピード感を演出し、フォームストリップからソールに至るまで一貫したラインで構成。精緻さとダイナミズムを兼ね備えたデザインに仕上がっている。

さらに同モデルは、プーマのアーカイブランニングスパイク「H-STREET」(H-ストリート)から着想を得たアッパーと、空手からインスピレーションを受けたソールを融合。スポーツとファッションの要素を横断するデザインとなっている。

素材は2種類、カラーは3色で展開。落ち着いたブロンズトーンのパンチングスエード、ベージュのキャンバス、コントラストの効いたスエードディテールを配したエレクトリックブルーのナイロンの3種類を展開する。ジル サンダーのブランディングに加え、ヒールにはプーマのキャットロゴを配している。

1998年に始まったプーマとジル サンダーのコラボレーションは、スポーツとファッションの融合を象徴する存在として進化を続けてきた。同作もまた、そのレガシーを受け継ぎながら、現代的なミニマリズムと機能性を兼ね備えたモデルとなっている。

【JIL SANDER Creative Director Simone Bellotti氏からのコメント】

私は、無駄を削ぎ落とし、極限まで薄いソールで足を自然なラインで包み込むようなフットウェアを好みます。これが私のシューズデザインにおけるシグネチャーです。



〈商品詳細〉

K-Street TN Suede Jil Sander

商品名：K-Street TN Suede Jil Sander

希望小売価格：7万7,000円

商品番号：406679

カラー：01/04



K-Street TN Nylon OP2 Jil Sander

商品名：K-Street TN Nylon OP2 Jil Sander

希望小売価格：8万2,500円

商品番号：408336

カラー：01