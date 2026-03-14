ルイ・ヴィトンの新作メンズバッグはタイガラマの鮮やかな彩りが際立つ

ルイ・ヴィトンが新作メンズバッグを発売した。メゾンのシグネチャーであるタイガ・レザーにエンブレマティックなモノグラム・キャンバスを組み合わせた、モダンでエレガントなタイガラマ仕立ての新作だ。

ガストン・ウェアラブルウォレット

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

取り外し可能な幅広のストラップとトーン・オン・トーンのモノグラムがさりげないコントラストを演出する｢ガストン・ウェアラブル ウォレット｣。ブラックのテキスタイルライニングを施した内装には、スマートフォンや財布を収納することができる。ストラップに付属した着脱可能なカードケースが優れた機能性を表現している。

製品名：ガストン・ウェアラブルウォレット

価格：28万8,200円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 22 x H 14.5 x D 4.5 cm

アルファ・メッセンジャー

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ヴィンテージのカメラバッグを想起させるサイズの｢アルファ・メッセンジャー｣。控えめなトーン・オン・トーンのモノグラム・パターンとブラックで仕上げた取外し可能な幅広のストラップが、コンテンポラリーな印象を演出する。2つのファスナー付きコンパートメントが必需品をしっかりと保護し、リベットや補強されたコーナーにはメゾンが受け継ぐトランク製造の伝統が息づいている。

製品名：アルファ・メッセンジャー

価格：37万5,100円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 24 x H 16 x D 8 cm

トリオ・メッセンジャー

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

さまざまなコンパートメントを組み合わせて仕上げられた｢トリオ・メッセンジャー｣。鮮やかな色合いやトーン・オン・トーンのモノグラム・パターン、ブラックの幅広のストラップが、モダンな印象を演出する。メインポーチとフロントのファスナー付きポケット、着脱式のコインパースで構成され、洗練された多用途なアイテムだ。

製品名：トリオ・メッセンジャー

価格：43万2,300円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 18.5 x D 7 cm

シティ・キーポル

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンを象徴するトラベルバッグをコンパクトなサイズで再解釈した、毎日の必需品を収納するのに最適なアイテム｢シティ・キーポル｣。取り外し&調節可能な幅広のストラップがエフォートレスな持ち運びを叶え、フロントのファスナー付きポケットがモダンなデザインに洗練された実用性を添える。

製品名：シティ・キーポル

価格：40万5,900円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 27.5 x H 16.5 x D 15 cm

アヴェニュー・スリングバッグPM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

大胆な存在感を放つ｢アヴェニュー・スリングバッグ PM｣。広々としたメインコンパートメントやファスナー付きフロントポケットに加え、ストラップがバッグとつながる部分には小さな三角形のポケットを備えた多用途なアイテム。調節可能なストラップにより、左右どちらの肩にも快適にフィットする。

製品名：アヴェニュー・スリングバッグPM

価格：34万5,400円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 16 x H 33 x D 5.7 cm

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON