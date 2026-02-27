セイコーとHUFが本数限定コラボウォッチ発売! HUFグリーンが印象的な仕上がりに

「セイコー 5スポーツ」×「HUF」 - 70年代のアーカイブから着想を得てカスタマイズした限定モデル発売 セイコーウオッチは3月6日、「セイコー 5スポーツ」と「HUF」のコラボレーション限定モデル第3弾を発売する。価格は5万6,100円、本数は限定7,000本だ。

HUFってどんなブランド?

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立された「HUF」は、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたアメリカ西海岸発のライフスタイルブランド。セレクトショップから始まり、キース自身がスケートボードとストリートカルチャーの精神を表現するブランドに創り上げ、現在では、多方面からのリスペクトを受けるスケート&ライフスタイルブランドのひとつへと成長を遂げた。

「HUF」は設立当初から、キース・ハフナゲルが牽引してきた革新的な構想を継承し、クリーンな美学、刺激的なデザイン、そして高品質な技術を提案し続けている。

コラボウォッチの特徴は?

コラボウォッチの第3弾は、1970年代に「タイムソナー」の愛称で人気を博したセイコーのアーカイブモデルをHUFがカスタマイズした特別なモデルだ。

古き良きものを大切に受け継ぎ、機能やデザインのアップデートを続ける「セイコー 5スポーツ」と、築かれてきたストリートカルチャーに敬意を表しながら、新しい価値や表現を模索し進化をし続ける「HUF」の新しいコラボレーションウオッチが登場する。

HUFは5スポーツの中から、Fieldシリーズで採用されているケースを選択。半透明のダイヤルに「HUFグリーン」を採用した。ブランド創設時にキース・ハフナゲル自らが色をセレクトしたブランドのイメージカラーであり、HUFのフィロソフィーを象徴するカラーだ。この鮮やかなグリーンは、今回のコラボレーションだからこそ実現した特別なカラーリングとなる。

ダイヤルの6時位置には「huf」のロゴを配置した。

鮮やかな「HUF グリーン」を採用した裏ぶた

シースルーバック仕様の裏ぶたは、ダイヤルと同じく「HUFグリーン」を採用し、サンフランシスコのシティパターンの線画を入れた。数量限定モデルの証として「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーが記されている。さらに、りゅうずの先端にも「HUF」のロゴをあしらっている。

スペシャルボックスとオリジナルウオッチクロスが付属

今作は、セイコーとHUFからのメッセージとして「make the most of your time」をボックスの裏面に印刷した、ステンレス製のスペシャルボックスに収められている。さらに、HUFで人気を集めているデザインを採用した、オリジナルのウォッチクロスが付属する。

セイコー 5スポーツは1968年に誕生し、半世紀以上にわたって世界中の人々に親しまれ、今なお、機能・デザインの両面で独自の進化を遂げるカジュアルウオッチブランド。多様な価値観が飛び交う現代を象徴する“5つのスタイル"をコンセプトに、多彩なコレクションを展開している。

《商品仕様》

＜セイコー 5スポーツ＞ HUF コラボレーション限定モデル

品番：SBSA323

希望小売価格：5万6,100円

ケース・ブレスレット：ステンレススチール

ガラス：ハードレックス

防水性能：日常生活用強化防水(10気圧)

ケースサイズ：[外径]39.4㎜(りゅうず含まず)／[厚さ] 11.6mm

限定数量：世界限定: 7,000本(うち国内: 1,000本)

発売予定日：3月6日

取扱店：セイコー 5スポーツ取扱店、HUF全店、HUFオンラインストア

その他仕様：https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/sbsa323



【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー4R36

巻上方式：自動巻(手巻つき)

時間精度：日差+45秒〜－35秒(気温5℃〜35℃において腕に着けた場合)

パワーリザーブ：約41時間

石数：24 石

振動数：21,600振動／時(6振動／秒)