フローラル刺繍が華やかなルイ・ヴィトンの新作メンズバッグ&レザーグッズ

ルイ・ヴィトンはこのほど、「2026メンズ スプリング・コレクション」より、新作メンズバッグとレザーグッズを発売した。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ファレル・ウィリアムスによるプレッピースタイルとスポーツウェアのシルエットを融合させた、モダンで季節の変わり目にぴったりなコレクションから、今回は、モノグラムが織り込まれたモノグラム・フラワー デニムに施されたフローラルの刺繍が華やぎを添えるメンズバッグとレザーグッズが登場した。

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｢スピーディ｣ファミリーの中で最もコンパクトなサイズの｢スピーディ・バンドリエール 18｣。モノグラム・フラワー デニムにレザートリミングを施し、メタリックなジョウロのチャームで仕上げた。

織り込まれたモノグラムとさりげないフローラルの刺繍が、アイコニックなシルエットにフレッシュなひねりをプラス。取外し&調節可能なストラップにより、肩掛けや斜め掛けでも楽しめる。

製品名：スピーディ・バンドリエール 18

価格：404,800円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 18 x H 12 x D 10 cm

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デニムのタフな質感と優美なデザインの組み合わせが、新たな表情をもたらす今シーズンならではのバッグ｢ナイル｣。内側にフラットポケット付きのメインコンパートメント、前面にファスナー式ポケットを備えた、レトロな雰囲気が漂う。着脱可能なトップハンドルと取外し&調節可能なストラップが付属し、多彩な持ち方を楽しめる。

製品名：ナイル

価格：496,100円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 25 x H 17.5 x D 11 cm

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モノグラム・フラワー デニムにレザーのトリミングとトップハンドルをあしらったスポーティな｢ラッシュ・バムバッグ｣は機能的かつカジュアルな印象を演出。フロントのファスナー式ポケットにより、必需品の取り出しが容易に。調節可能なストラップ付きで、ウエストポーチとしてはもちろん、肩掛けや斜め掛けバッグとしても楽しめる。

製品名：ラッシュ・バムバッグ

価格：427,900円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 30 x H 15 x D 8 cm

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モノグラム・フラワー デニムにレザーのトリミングとトップハンドルでアクセントを添えた｢スピーディ・バンドリエール 30｣。ジョウロのチャームが夏らしい雰囲気を引き立てる。エクリュカラーのテキスタイルライニングが施された内装には、2つのフラットポケットが付属している。

製品名：スピーディ・バンドリエール 30

価格：550,000円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 34 x H 22 x D 19 cm

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モノグラム・フラワー デニムがトレンド感あふれるスタイルを演出するバッグ｢バガボンド・ホーボー｣。モノグラムをジャカード地に直接織り込むことで、立体感のあるホワイト&インディゴのパターンを生み出し、フローラルの刺繍やプリントのアクセントが奥行きをプラスしている。斜め掛けでも肩掛けでも楽しめるボディフレンドリーなデザインで、快適性と機能的なエレガンスを兼ね備えている。

製品名：バガボンド・ホーボー

価格：588,500円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 48 x H 38 x D 14 cm

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ホワイトとインディゴのツートーンカラーでモノグラム・モチーフをデニムに直接織り込んだ、モノグラム・フラワー デニムの力強いシルエットが魅力の｢クリストファー MM｣。レザーのトリミングと2つのサイドポケットがその大胆なラインを一層引き立て、エクリュカラーのテキスタイルライニングがアクセントを添える。

製品名：クリストファー MM

価格：698,500円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 38 x H 44 x D 12.5 cm

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モノグラムが織り込まれたモノグラム・フラワー デニムにクラフツマンシップが息づく、メゾンのアイコニックなコンパクトサイズのカードケース｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣。3つのカードスロットと5つの内ポケットに加え、普段使いにぴったりの外ポケットを備えた、ポケットサイズのアイテムだ。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：97,900円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

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シルバーカラーのフックやチェーンに同系色のファスナーで仕上げた、モノグラム・フラワー デニムの｢ポシェット・クレ｣。クラフツマンシップが融合した実用的なデザインで、鍵やコイン、紙幣などをスマートに収納するのに最適だ。

製品名：ポシェット・クレ

価格：77,000円

素材：モノグラム・フラワー デニム

サイズ：W 13 x H 8 x D 1.5 cm

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