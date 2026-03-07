タグ・ホイヤーが日本限定のタイムピース2モデルを発表 - 春の訪れを告げる桜色の輝き

スイスの高級時計ブランドであるタグ・ホイヤーはこのほど、日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た2つの日本限定モデル「タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパン リミテッドエディション」「タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパン リミテッドエディション」を発表した。

日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た日本限定モデル

■41mmモデルは200本、36mmモデルは150本のリミテッドエディション

奥行きある輝きを湛えるブラックマザーオブパールダイヤルに、柔らかなピンクトーンの針を組み合わせることで、静謐さの中に繊細な華やぎを宿したこのタイムピースは、移ろう光と色彩のコントラストが、静けさの中に彩りが際立つ、日本ならではの美意識を想起させる。

41mmと36mm、異なるサイズで展開される2つのモデルは、共通のデザインコードを通じて自然な一体感を演出。41mmモデルは200本、36mmモデルは150本の限定モデルとなり、同じ美意識を共有しながらそれぞれの時間に寄り添い絆や大切な節目、そしてともに時を刻む美しさを静かに表現している。

天然素材ならではの表情を持つブラックマザーオブパールは、光の角度によって深みと透明感を自在に変化させ、ダイヤルに豊かな奥行きをもたらす。そこに配されたピンクカラーの針が、控えめでありながら確かな存在感を放ち、全体の調和を完成させている。

ロジウムプレート仕上げのファセット加工インデックスと、ホワイトのスーパールミノバを施した針が、洗練された美しさと高い視認性を両立。タグ・ホイヤー カレラのタイムレスなデザインに、このモデルのためだけに仕立てられた特別なニュアンスを加えている。

「タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパン リミテッドエディション」と「タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパン リミテッドエディション」は、タグ・ホイヤーのブティック、公式オンラインブティック、正規販売店にて販売予定だ。

＜タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパンリミテッドエディション＞

WDA2116.BA0043 ／ 781,000円／ 2026年3月発売

自動巻 ／ ブラックマザーオブパールダイヤル ／ ステンレススティール製ケース ／ ケース径 41mm ／ 100m防水 ／ ステンレススティール製ブレスレット

＜タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパンリミテッドエディション＞

WBN231F.BA0001 ／ 781,000円／ 2026年3月発売

自動巻 ／ ブラックマザーオブパールダイヤル ／ ステンレススティール製ケース ／ ケース径 36mm ／ 100m防水 ／ ステンレススティール製ブレスレット