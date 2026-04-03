メルセデス・ベンツ「GLC」に「Sports」登場 - 人気オプションのAMGラインパッケージを標準装備

メルセデス・ベンツ日本は3月30日、「GLC/GLCクーペ」に「GLC 220 d 4MATIC Sports (ISG)」「GLC 220 d 4MATIC Coupé Sports (ISG)」を追加して発売した。

「GLC 220 d 4MATIC Sports (ISG)」「GLC 220 d 4MATIC Coupé Sports (ISG)」を追加

「GLC」はメルセデス・ベンツのプレミアムミドルサイズSUVとして、日本では2016年にSUVが、2017年にはクーペがデビューした。

スタイリッシュなデザインと使い 勝手の良いボディサイズ、そしてメルセデスのコアバリューである安全性が評価され、2020年と2021年には、メルセデス・ベンツのSUVとして全世界で最も販売されたモデルとなり、ベストセラーSUVに成長。2023年に発表した新型モデルはメルセデス・ ベンツの技術を多数搭載し、大きな進化を遂げた。

日本では2025年の外国メーカー車の年間登録台数で4位、ミドルサイズSUVとしては首位を獲得し、日本のユーザーに最も選ばれているメルセデスとなった。











エクステリアはより力強く精悍なデザインに変更

今回の追加モデルは「GLC 220 d 4MATIC (ISG)」「GLC 220 d 4MATIC Coupé (ISG)」で人気の有償オプション 「AMGラインパッケージ」を標準装備。AMGラインエクステリアや20インチAMGアルミホイールによって力強い佇まいとなった。また、クーペモデルの「GLC 220 d 4MATIC Coupé Sports (ISG)」はボディ同色ホイールアーチ、ワイドホイールアーチを標準装備している。







インテリアもよりスポーティーで運転の愉しさを感じさせるようなデザインに

AMGラインインテリアやスポーツシート、本革巻スポーツステアリング(ナッパレザー)が、より一層スポーティーな印象を与える。また、リアルウッドのアンスラサイトライムウッドインテリアトリムを標準とすることで、高級感あふれるインテリアを演出。さらに、後席の快適性を向上するシートヒーター(後席左右)を標準装備した。

パワートレインはエンジン単体で最高出力197PS (145kW)、最大トルク440Nmを発生する2.0リッターのクリーンディーゼル直列4気筒ターボエンジンの「OM654M」を搭載している。

エンジンとトランスミッションの間に配置されるISGによって瞬時に最大23PS(17kW)、205Nmのブーストが可能。高トルク、低燃費が売りのクリーンディーゼルエンジンに電気モーターによる緻密なサポートが組み合わされることで、さらにスムーズな加速感と燃費の低減に寄与する。

「9G-TRONICオートマチックトランスミッション」は1速から9速までの変速比幅が広く、エンジン回転数が大幅に低減されることから、優れたエネルギー 効率と快適性を実現。さらに、メルセデス伝統の四輪駆動システム「4MATIC」により、悪路から高速道路まで安定した走行が可能となっており、SUVとしての優れた基本性能を誇る。4MATICは45：55のトルク配分になる。

価格は「GLC 220 d 4MATIC Sports (ISG)」が920万円、「GLC 220 d 4MATIC Coupé Sports (ISG)」が950万円。