日産が米国で新型「QX65」を発表 - 高級ブランド「インフィニティ」の新型車

日産自動車は3月27日、米国で高級ブランド「インフィニティ」の新型モデル「QX65」を発表した。スポーティーなファストバックスタイルでラグジュアリーSUVの新たな魅力を打ち出した1台だ。

アイコニックなFXから着想を得た「QX65」は、自信に満ちた美しい造形、丁寧に仕立てられた室内空間、そして、心を高揚させるドライビング体験を通じて、インフィニティの新章を体現するモデルだ。

金のガラスフレークを配合した新色「サンファイアレッド」がダイナミックなSUVデザインを演出。上質な素材を採用し、直感的で使いやすいテクノロジーにより、乗員を包み込むゆとりある洗練されたインテリアを備えている。

応答性の高い加速と引き締まったハンドリングにより、洗練されたドライビングパフォーマンスを実現。さらに、クリプシュのプレミアムオーディオやインディビジュアル オーディオ、パーソナライズド・サウンド・プロファイルが没入感あふれる次元の異なる音響体験を提供する。

12.3インチのスクリーンにGoogle搭載のインフォテインメントシステムを標準搭載した高いコネクティビティも特長となっている。

QX65(2027年モデルは2026年初夏から米国市場で販売開始の予定。価格は5万3,990ドルからだ。