古参の自動車会社がテスラに敵わない領域とは? 最新の「モデルY」に試乗

「モデルY」はテスラが製造するミッドサイズSUVの電気自動車(EV)だ。テスラのクルマはちょこちょことアップデートを続けていくのが特徴だが、モデルYについては昨年、デザインの大幅な変更があった。今回は最新のモデルYに試乗してテスラの現在地を体感した。

ほかの写真はこちら

エクステリアはミニマリズムを追求!

現行のモデルYには、航続距離が547kmの「RWD」と682kmの「ロングレンジAWD」の2グレードがある。今回はロングレンジAWDに試乗した。

モデルYの日本発売は2022年6月。2025年1月にマイナーチェンジを実施し、「サイバートラック」や「サイバーキャブ」などと共通する大胆なデザインテイストを取り入れた。

デザインで特に象徴的だと感じたのが、拡散反射技術を取り入れたリアのテールライトだ。ブレーキランプの光源を隠し、赤い光をパネルで反射させるボディパネルテールライトを採用している。まるでインテリアの間接照明のような光り方が印象的だ。

テールライトは大幅に変わりモダンでミニマムになった

フロントを見ても無駄がない。直線的なライトはデイタイムランニングライト(DRL)で、ヘッドライトは隠すかのように下の方に配置し、ミニマリズムを追求している。

車内も極めてミニマムだ。はっきりいえば、ハンドルとタッチスクリーンしかない。メーターやエアコンのスイッチなどは見当たらない。ハザードランプのスイッチでさえ、視界に入らない頭上にある。ここまでシンプルだと素っ気ない感じもするが、実際に走り出すと、あらゆる設定や操作、速度表示などをスクリーンに集約することで、運転に集中できる環境を作り出すことができるというメリットも感じられた。

走りはかなりスポーティー

シートの座り心地はかなりいい。シートヒーターはもちろん、ベンチレーションの効きも良好。ソフトタッチテキスタイルという素材のさわり心地は、しっとり感とさらさら感が両立している。

いまや必須の機能ともいえるシートベンチレーションは効き目が良好

乗り込むとかなりラグジュアリーなクルマだと感じたが、アクセルを踏み込んで走り出すと印象は大きく変わった。ハンドルはかなりクイックで重い(設定で変更可能)。路面からの突き上げもダイレクトに伝わってくる。停車時に柔らかいと感じたシートも、走り出すと硬めに感じる。

その理由はモデルYの瞬発力にある。ロングレンジAWDは前後に2基のモーターを搭載しており、最高出力は514PS、最大トルクは590Nmにもなる。高速道路での合流時にアクセルを思いっきり踏み込むと、とてつもない加速力と同時に生じる遠心力によって、カラダがシートに強く押さえつけられる。見た目の印象とは真逆で、かなりスポーティーだ。この速さを支えるため、車体の剛性をかなり高めてあるのだ。

とはいえ、高速道路で巡航しているときは直進安定性に優れ、滑らかでスムーズなドライブフィールを堪能できる。テスラを毛嫌いしているクルマ好きの知人も多いが、乗れば完成度の高さに驚くはずだ。

『トロン』モードを実装! エンタメ要素も注目

テスラの広報担当者によれば、最新のモデルYはエンタメ要素の充実ぶりも注目ポイントであるという。

「通常時はスクリーン上にモデルYのアバターが表示されていますが、トロンモードにすると、映画『トロン』に登場する近未来的なバイク『ライトサイクル』に変わります。車内には映画の音楽が流れ、世界観を一変させます。走り出せばライトサイクルが光跡とともに旋回する演出も楽しめます」

そのほかにも、車載カメラで車内の様子を撮影し、フィルターやステッカーで「デコ」ったプリクラのような写真を作成できたり、モニターでシューティングゲームを楽しんだりすることができる。こうした機能は日々、アップデートが進んでいくそうだ。

一般的に、クルマは数年単位でマイナーチェンジ、フルモデルチェンジを繰り返し、魅力向上を図ってきた。しかしテスラのクルマは、担当者いわく「日本に輸入されてくるたびに、何かしら仕様変更や改善が施されてきます」という。そのスピード感は、数年単位でしかマイナーチェンジをしない他のメーカーを圧倒している。

想像でしかないが、今後はテスラのクルマでしか遊べないオリジナルゲームや、車内でしか鑑賞できないオリジナル映画などのコンテンツが拡大していくかもしれない。そうなると、クルマ本来の魅力である走行性能や使い勝手、デザインだけでは他の自動車メーカーは戦えなくなる。歴史と伝統のある古参の自動車メーカーでは太刀打ちできない領域があるのは確かだ。

モデルYに試乗したことで次世代のクルマを体験することができただけでなく、カタログスペックでは絶対にわからない魅力に気づくことができた。

【フォトギャラリー】テスラ「モデルY」