スバルが「フォレスター」の改良モデルを発表した。発売から1年で累計4.2万台が売れた人気SUVが、早くも進化を遂げた格好だ。改良でフォレスターはどう変わったのか。400万円を切るターボモデル登場の理由は? 実車を取材してきた。

現行型フォレスターの写真を一気に見る

新グレードの価格設定はCX-5を意識?

新型フォレスターは2025年4月の発売以来、1年間で累計4万2,013台を受注。月間販売計画2,400台の146％という好評ぶりだ。受注比率はストロングハイブリッド(いわゆるハイブリッド車)が67％、1.8Lのターボエンジン搭載モデルが33％だった。ちなみに、改良後の月間販売計画は2,200台となっている。

スバルでは今回、フォレスターに改良を施した「C型」を発表した。実用性と機能性をより充実させる装備として、全車標準装備しているスマートリアビューミラーの画質向上やワイヤレス充電器の給電性能強化、ストロングハイブリッド車へのアクセサリーコンセント(AC100V/1500W)の標準装備化などを行なった。

また、1.8L直噴ターボエンジン搭載モデルには、税込で400万円を切る「Touring」(385万円)と「Touring EX」(写真、399.3万円)の2グレードを追加。ユーザーの選択肢を拡充した。同日に発表となったマツダの新型「CX-5」を意識したのでは? と思わせる価格設定だ。

「Touring」「Touring EX」の主な仕様は以下の通り。

フロントバンパーガード/リヤバンパーガード/サイドクラッディング(無塗装ブラック)

-インパネトリム/インパネ加飾パネル[ブラック(ブルーステッチ)/シルバー塗装]もしくは[プラチナ(ブルーステッチ)/シルバー塗装]

ステアリングホイール(本革巻、ブルーステッチ＋ブラック加飾付)

シフトブーツ(シルバーステッチ)

シート表皮 ファブリック/トリコット[ブラック(ブルーステッチ)]もしくは[グレー/プラチナ(ブルーステッチ)]

18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装＋切削光輝)

写真のボディカラー以外でも、無塗装のガーニッシュが映えて見た目の個性を主張する。シートは上位モデルが撥水加工の皮や合皮を使用しているのに対して、Touringグレードは素のファブリックを採用してコストを最適化した。

また、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載キットなどの実用的なアイテムを標準装備とした一方で、携帯の無線充電器や電動リアハッチはオプション対応となっている。

ターボの新グレードはコスパが抜群。ターゲットは装備を必要最低限にして、価格重視でクルマを選びたいという層だ。177PS/300Nmを発生する1.8L水平対向4気筒DOHC16バルブターボエンジンや足回りに変更はないので、スポーツモデルらしい走りはキープできている。

ウィルダネスグレードの日本導入は?

フォレスター関連で気になるもうひとつのポイントは、「ウィルダネス」グレードの国内導入だ。

最低地上高のアップやオールテレインタイヤの採用などで超人気のヘビーデューティーグレードで、スバルが北米市場を中心に展開しているグレードだが、先日の取材では、会場に写真の右ハンドル仕様が展示されていた。ということは、国内販売もあり得る? 続報が待たれるモデルだ。

【フォトギャラリー】フォレスター「Touring EX」

【フォトギャラリー】フォレスターウィルダネス プロトタイプ{#ID4}