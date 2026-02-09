日産の新型「リーフ」は受注5,000台! これから「もうひと伸び」しそうな理由

日産自動車が2025年10月に発売した電気自動車(EV)の新型「リーフ」は、2026年1月末までに累計で約5,000台の受注を獲得した。この数字、これから「もうひと伸び」しそうな予感がする。というのも、実質価格で軽自動車とほぼ変わらない新タイプが登場したからだ。

待望の? リーフB5が登場!

リーフが累計受注5,000台。手ごたえは? 日産 商品戦略本部 商品競争戦略部 チーフプロダクトスペシャリストの遠藤慶至さんはこう語る。

「手ごたえは……あるんですが、現場に行ってお客様や販売店の皆さんとお話をすると、5,000台という数字には表れていないものがあると感じます。お客様からは、『実は、B5を待っているんだ』というお声をけっこう頂いていて、それを含めますと、もっと手ごたえがあるんだろうなと思っています」

2025年10月に発売となったのは、リーフの「B7」というタイプだ。5,000台はB7のみの受注台数である。ここに、B7よりもバッテリー容量が小さく、価格の安い「B5」というタイプが追加となった。こちらの受注は、2026年1月29日に始まったばかりだ。

実質負担額は200万円台後半から?

リーフの「B7」はバッテリー容量78kWh。グレードは「X」(518.87万円)と「G」(599.94万円)の2種類だ。

「B5」のバッテリー容量は55kWh。ミッドグレードの「X」(473.88万円)とトップグレードの「G」(564.85万円)に加え、エントリーグレードの「S」(438.9万円)が選べるのが特徴だ。

EVの価格を見る場合は、購入の際に取得可能な補助金を差し引いた「実質負担額」を考えてみる必要がある。令和7年度のCEV補助金(国からの補助金)は129万円だ。B5のSグレードは、CEV補助金を差し引くと309.9万円になる。

これだけでも十分に嬉しいわけだが、住んでいる地域によっては地方自治体からEV購入の補助金を取得できる。例えば東京都なら、リーフを購入する際に60万円を取得可能だそうだ。これを上記の金額から差し引くと249.9万円。つまり、ターボエンジンの軽自動車にオプションを贅沢に装着した場合と、ほとんど遜色のない金額になってしまうのだ。

ちなみに、「S」はエントリーグレードだけに装備面で他グレードとの違いがけっこうある。大きなところでいうと、Sだと「プロパイロット2.0」をオプションで装着できなかったりもするので、購入を検討するなら「主要装備一覧」でしっかりとグレード間の違いを比較してみよう。

EVを快適に使えるかどうかは、自宅でEVの普通充電ができるかどうか、自宅にEVの充電設備を設置できるかどうかに左右される。共同住宅に住んでいる場合、駐車場に充電設備を用意するのが難しいというのは、よく聞く話だ。その点、EVを購入する際のハードルは、どこに住んでいるかによって大きく変わってくる。

とはいえ、軽自動車の豪華版と同じような金額でリーフに乗れるというのはインパクトが大きい。これでもEVが売れない、普及しないのだとしたら、ほかにどんな手を打つことができるのか、日産を含めEVを作っている人たちは、大いに頭を悩ませるに違いない。

