日本メーカーのミドルサイズSUVはハイブリッド車(HV)が主体だ。中でも上質さを売りにするホンダ「CR-V」とトヨタ自動車「ハリアー」を比べてきたが、最後にグレードと価格をおさらいしておこう。

ハリアー対CR-Vの写真を一気に見る

ハリアーの価格は?

ハリアーにはガソリンエンジン搭載モデル、プラグインハイブリッドモデルもあるが、CR-Vとの比較なので、今回はハイブリッド車(HV)のグレード体系を見ていく。下記の通りだ。

グレード 駆動方式 価格 G 2WD 430.1万円 G E-Four 452.1万円 Z 2WD 477.07万円 Z E-Four 499.07万円 Z “Leather Package” 2WD 509.08万円 Z “Leather Package” E-Four 531.08万円 特別仕様車 Z “Night Shade” 2WD 487.08万円 特別仕様車 Z “Night Shade” E-Four 509.08万円 特別仕様車 Z “Leather Package Night Shade” 2WD 519.09万円 特別仕様車 Z “Leather Package Night Shade” E-Four 541.09万円

ハリアーのハイブリッドモデルは、大きく分けて「G」と「Z」の2グレードを軸に展開。全グレードで駆動方式が選べる。内外装の質感を高めた特別仕様車が設定されているのも特徴だ。

価格設定は、エントリーモデルの「G」(2WD)が約430万円から。高級SUVとしての格式を保ちつつも、手の届きやすい設定を維持しているのが嬉しい。

特別仕様車「Night Shade」は内外装にブラックの加飾を施し、洗練された都会的なイメージを強調している 。

CR-Vの価格は?

CR-Vはホンダが世界で売っているクルマだが、日本国内ではパワートレインを2.0Lハイブリッドの「e:HEV」に一本化している。グレード展開は極めてシンプル。走りの質を高めた「RS」を基本とし、内外装をブラックで統一した最上位モデルを設定している 。

グレード 駆動方式 価格 e:HEV RS 2WD 512.27万円 e:HEV RS 4WD 539.22万円 e:HEV RS BLACK EDITION 4WD 577.94万円

価格帯は512万円から578万円弱となっており、ハリアーの最上位グレード「Z “Leather Package”」の価格圏に真正面から対抗している 。これは、CR-Vが実用SUVという位置づけを超え、ホンダの最新技術を凝縮したプレミアムスポーツSUVとしての役割を担っているためだ。

結論：あなたが選ぶべき1台はどちらか

ハリアーとCR-VはプレミアムSUVという同じ土俵に立ちながら、その提供する価値は驚くほど対照的である。

ハリアーを選ぶべき人：

「デザインの美しさ」と「ブランドの華やかさ」を重視する。

都会の夜景に映える、エレガントな移動空間を求めている。

圧倒的な低燃費と高いリセールバリュー(下取り価格)を重視する。

多様なグレードの中から、予算に合わせた最適な1台を選べるのもハリアーの強みだ。

CR-Vを選ぶべき人：

SUVであっても「運転する楽しさ」や「意のままの走り」を諦めたくない。

最新の全方位安全システムによる、最高水準の安心を家族に提供したい。

広大な室内空間を使いこなしたい。

ハリアーが楽しくないとは言わないが、ホンダは常々、運転する楽しさを全面に押し出しているメーカーだ。機能的で走っても楽しいSUVということになれば、CR-Vに注目すべきだろう。

ライフスタイルによって導かれる答え

ハリアーが「伝統と革新の融合による王道のラグジュアリー」を体現しているとすれば、CR-Vは「ホンダの技術が詰まった次世代のプレミアムスポーツ」である。どちらを選んでも、現代の自動車技術の恩恵を十分に享受できることは間違いない。

自身のライフスタイルにおいて「クルマというプライベート空間でどう過ごしたいか」という問いへの答えが、自ずとあなたにとっての正解を導き出してくれるだろう。