シチズン プロマスター SKY「JV2000-51L」- 青文字板が印象的な多機能モデルをアナデジで使いこなす

シチズン時計の「プロマスター」は、過酷な環境にも耐えうる信頼性と機能性を持つスポーツウオッチとして陸・海・空の各カテゴリーで独特のモデルを用意している。

今回取り上げたプロマスター SKY「JV2000-51L」は、パイロットウオッチの機能と新開発ムーブメント「キャリバー U830」を組み合わせたコンビネーションウオッチ。アナログ針と高精細デジタル表示、多機能な航空計算尺ベゼル、世界43都市＋UTCのワールドタイムなど、多様な情報を扱える。日常から出張・旅行まで幅広いシーンを支える1本だ。

SKYシリーズは空の領域を対象に、パイロットユースを意識した機能と見え方を追いかけてきたコレクション。その中でJV2000-51Lは、新ムーブメントと複数の時刻表示機能を備え、視認性や情報の扱いやすさを高めている。

濃いブルーを基調とした文字板

シチズン プロマスター / エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ「JV2000-51L」

JV2000-51Lの文字板は、爽やかでありながら深みのあるブルーを基調としている。この色味は、航空機や高い空を連想させるトーンだ。ダイヤル上部には航空機のコックピットをイメージした3つのサブダイヤルがあり、アナログとデジタルの情報が相互に補完し合う。高精細なMIP液晶のデジタル表示は、時刻や日付をはっきりと伝え、明るい屋外でも見やすい。

太めの針とインデックスは輪郭が分かりやすく、ダイヤルのブルーとのコントラストも相まって、ぱっと見で時刻を拾える。夜光塗料を施しているので暗所でも安心だ。デジタル表示とアナログ表示がバランスよく共存しており、視線の移動もスムーズ。使っているうちに、自然と自分の好みの表示を見るようになると思う。多く情報を扱いつつも、それぞれの要素を読み取りやすいダイヤルレイアウトだ。

ベゼルには航空計算尺を備え、速度・距離といった航空系に加えて、単位変換や為替計算、かけ算・割り算など日常シーンの計算も可能。このような計算はスマホの機能やアプリのほうが早くて簡単、しかも見やすいのだが、実際に使うかどうかは別として、腕時計でも可能というところに意味とロマンがある。

世界43都市＋UTCのワールドタイム機能は、デジタルとアナログで2つの異なる都市（タイムゾーン）の時刻を表示。ホームタイムとローカルタイムで表示形式が違うため（アナログとデジタル）、考えようによってはフルアナログのワールドタイム機能よりも2つの時刻を把握しやすいとも言える。海外へ行ったら、現地時間をアナログ表示、日本時間をデジタル表示にするのが定番だ。

ケース素材はステンレススチールで、横43.0mm、厚さ13.8mmというサイズ。腕に載せると存在感はあるが、ラグの張り出しを抑えた輪郭のため、装着時の収まりはよく、それほど大きくは感じない。

ムーブメントは新開発の「キャリバー U830」だ。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様となり、フル充電の状態で約3年の駆動力を持つ（パワーセーブ作動時）。月差±15秒の精度は、クオーツ式としては標準的だ。

日常でも世界でも

JV2000-51Lは、航空機のコックピットを想起させる3つのサブダイヤル配置、見やすいアナログ針とインデックス、MIP液晶による高精細なデジタル表示、多機能な航空計算尺など、プロマスター SKYらしい1本だ。ブルー基調の文字板とシルバーのケース・ブレスレットは、過度にミリタリー寄りにならず、ビジネスカジュアルの装いにもなじみやすい。多機能でありながら構えすぎない顔つきが、このモデルの持ち味だ。

カラーバリエーションとして、ダイヤル・ケース・ブレスレットがグレーの「JV2005-58E」、グレーダイヤルにシルバーのケース・ブレスレットの「JV2006-55H」があるので、店頭で見比べてみるとよいだろう。

製品名／型番：シチズン プロマスター / エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ「JV2000-51L」

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径43.0mm×厚さ13.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：20気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー U830」

駆動時間：約3年（パワーセーブ作動時）

精度：月差±15秒

主な機能：ワールドタイム（世界43都市+UTC）、クロノグラフ、タイマー、アラーム、ライトレベルインディケーター、パーペチュアルカレンダー、サマータイム機能、航空計算尺ベゼル

価格：14万3,000円

ギャラリー（クリック／タップで拡大）