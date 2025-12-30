シチズン アテッサ「AT8284-61A」- 素材で示すACT Lineの現在地

シチズン時計の「アテッサ ACT Line Platinum Shine Collection」は、素材と先進性、実用性を追うアテッサにおいてひとつの到達点とも言える限定モデルだ。今回取り上げる「AT8284-61A」のほか、「CC4076-65A」と「CB0284-66A」という計3モデルが同時に発売されている。

大きなポイントは2つ

1つは「アテッサ」として初めて、チタニウム素材のケースとブレスレットに対して独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施したこと。もう1つは、ブレスレットの中駒に「結晶チタニウム」を採用したことだ。

ケースとブレスレットには、デュラテクトプラチナのほかデュラテクトDLCも用い、明るい金属光沢と傷が付きにくい耐傷性を両立させた。シルバーを基調とした色調は、Platinum Shine Collectionのコンセプトに沿ったもので、スポーティさの中に上質感を添えている。

シチズン アテッサ ACT Line「Platinum Shine Collection」（AT8284-61A）

結晶チタニウムは、チタニウムに熱処理と冷却処理を行うことで鉱物のような結晶パターンを出現させたもの。個体によって模様が異なり同じパターンは存在しないため、文字通り自分だけの1本になる。この結晶チタニウムを外装の表現として取り入れ、満月の銀色の輝きをイメージしたという仕上げが特徴的だ。

ケース径は42.0mm、厚さは10.8mm。比較的ボリューム感が抑えられ、軽量なチタニウム素材のケースとブレスレットとも相まって、見た目から想像するより軽快な装着感が得られる（重さは約95g）。ブラックカラーのベゼルは全体を引き締め、主張しすぎないが、確実に印象に残る雰囲気だ。ブレスレットにはフィットアジャスターを備え、手首の状態に合わせて微調整できる。

ムーブメントはクオーツ式の「キャリバー H800」だ。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様で、日中米欧の標準電波を受信して時刻とカレンダーを自動で合わせられる。

軽さと着用感、機能性など、普段使いに向いたAT8284-61Aは、デザイン的にも腕元のアクセントとして静かな存在感をもたらす。スーツスタイルのビジネスシーンはもちろん、大人のカジュアルなスタイルも引き立ててくれるだろう。

デュラテクトプラチナと結晶チタニウムという新しい表現は視覚的な変化にとどまらず、アテッサが培ってきた軽さや実用性と無理なく結び付いている。あくまで実用時計としての軸足を崩さない――、そのバランス感覚こそが、AT8284-61Aの魅力だ。

製品名／型番：シチズン アテッサ ACT Line「AT8284-61A」

価格：20万3,500円

世界限定：2,500本

発売日：2025年11月6日

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ、デュラテクトDLC）

ケースサイズ：径42.0mm×厚さ10.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」

駆動時間：約10カ月（パワーセーブ作動時）

精度：月差±15秒（非受信時）

主な機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、デイ＆デイト表示、1/20秒クロノグラフ（60分計）、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）

