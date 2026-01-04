セイコー プロスペックス アルピニスト「SBDC211」- グリーンダイヤルとコブラ針が引き立つスポーツウオッチ

セイコー プロスペックスの「SBDC211」は、クラシカルなスポーツウオッチとして長く愛されてきた「アルピニスト」シリーズの最新作。1959年に誕生した初代「ローレル アルピニスト」の系譜を受け継ぎながら、プロスペックスにふさわしい実用性能へとアップデートしている。

プロスペックス アルピニストは、登山やトレッキング、アウトドアを想定した堅牢性と、日常にもなじむクラシカルなデザインを持つコレクションだ。SBDC211もその通り、信頼性の高い自動巻き機械式ムーブメントや高い視認性を備えたフェイスによって、日常でもフィールドでも良き相棒となってくれる。

グリーンダイヤルの視覚的な軸

セイコー プロスペックス アルピニスト「SBDC211」

SBDC211の文字板は、深みのあるグリーン。光の入り方によって濃淡を生み、屋外と室内で異なる表情を見せる。この変化はとても印象的だ。

インデックスは偶数がアラビア数字になっており、外周にはミニッツトラックを配置。存在感のあるミニッツトラックもアルピニストの個性だ。さらに外周にはNESWをマークした簡易方位計を設けており、回転式のインナーベゼル（内転リング）と合わせて、太陽の位置を頼りに方位を知ることができる。時刻の読み取りと合わせて、視線が自然と針先へ導かれるレイアウトは視認性が高い。

コブラ針の時針も、アルピニストのアイコン的な要素。輪郭そのものが目に残るコブラ針には歴史があり、ヴィンテージ感の演出に一役買っている。少々くすみ系のゴールドで縁取った時分秒針はダイヤルのグリーンとほどよいコントラストをなし、ダイヤル上で埋もれにくい。

風防のサファイアガラスは内面無反射コーティングされ、3時位置の日付表示の真上にレンズがある。これはサイクロップレンズと呼ばれ、ダイヤル上の日付表示を拡大して見やすくするためのものだ。

ケース素材のステンレススチールには、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を加工して耐傷性を高めている。ケースサイズは横39.5mm、厚さ12.7mm。スポーツウオッチとして、またカジュアルな日常使いとして、扱いやすいサイズ感だ。

ムーブメントは自動巻き（手巻つき）機械式「キャリバー6R55」を搭載。最大約72時間のロングパワーリザーブを備える。最大に巻き上げた状態なら、約3日間、着用しなくても動き続け、再び使うときに時刻合わせの必要がない。機械式時計においては、パワーリザーブの長いモデルは日常的な使い勝手に優れる。

SBDC211は、グリーンダイヤル、コブラ針、ミニッツトラックという具体的な要素を通して、アルピニストという時計を明確に示している1本だ。独特の雰囲気を持っているので、店頭でぜひ実物を手に取ってみてほしい。

製品名／型番：セイコー プロスペックス アルピニスト「SBDC211」

ケース素材：ステンレススチール（ダイヤシールド）

ケースサイズ：横39.5mm×縦46.4mm×厚さ12.7mm

風防：レンズ付きサファイアガラス（内面無反射コーティング）

バンド：牛皮革

防水性能：日常生活用強化防水（20気圧）

ムーブメント：メカニカル 自動巻き（手巻つき）「キャリバー6R55」

精度：日差+25秒～-15秒

パワーリザーブ：約72時間

価格：12万6,500円

