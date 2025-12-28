38mmか42mmか。ハミルトン「カーキ フィールド オート」の選びどころ

都会的な顔とエレガンスさも合わせ持つフィールドウォッチ

ハミルトンの「カーキ フィールド オート」は、ミリタリーウォッチの伝統を受け継ぎながら、現代的な汎用性を備えた自動巻き機械式のフィールドウォッチ。ダイヤルカラーやケースサイズなどバリエーションが豊富で選びやすいのもポイントだ。

今回はその中から、ネイビーダイヤルとステンレススチールブレスレットを組み合わせたケースサイズが38mmの「H70455140」と、42mmの「H70605140」を取り上げる。初期のミリタリーウオッチとして歩んだ歴史を背景に、シンプルで視認性と堅牢性を重視したデザインだ。

38mmと42mmという2つのサイズ展開もちょうどよく、42mmは男性の腕元に収まるオーソドックスなサイズ、やや小ぶりな38mmは近年のトレンドでもあり、ユニセックスの一面も持ち合わせている。38mmモデルと42mmモデルは、身に着けたときの印象とたたずまいが割とはっきり分かれる2本だ。

ハミルトン「カーキ フィールド オート 38mm」（H70455140）

ネイビーのダイヤルは、サンレイとスネイルパターンのテクスチャーを施した仕上げ。光の反射と陰影が美しく、都会的な印象を見せる。アラビア数字のインデックスは内側に24時間の数字（13時～24時）も描いており、実際に使ってみるとなかなか実用的だ。

12時間表記と24時間表記、そして昼と夜など、その場その場で欲しい時刻を把握できる。これは道具としての腕時計の本質でもあるだろう。針とインデックスにはスーパールミノバ（蓄光塗料）を用い、暗所での視認性を確保している。

38mmモデルのケース厚は約11.5mmで、手首への収まりがよいバランス感。42mmモデルは径が大きくなるぶん視認性と存在感が増す一方で、厚さは約11mmに抑えられている。どちらも視認性を高めるサファイアクリスタル風防を備え、ステンレススチールブレスレットと合わせて質感を統一している。

ムーブメントは共通だ。ハミルトンの自動巻き機械式「キャリバー H-10」を搭載し、約80時間というロングパワーリザーブが大きな特徴。自動巻きということで、日ごろ身に着けていればパワーリザーブはほとんど減らず、着用しない日が3日間続いても動き続けている（次に使うとき時刻を合わせる必要がない）。また、ニヴァクロン製ヒゲゼンマイを採用することで、耐磁性と耐久性も高めている。

38mmと42mm、それぞれの選びどころ

38mmモデルは取り回しがよく、手首が細めのユーザーや日常的な装いに合わせやすい。一方の42mmモデルは、文字盤の見やすさや存在感を好むユーザーに向く。どちらもネイビーダイヤルの光沢が上品な印象を与えるため、ミリタリー由来の機能性だけでなく、ビジネスカジュアルや休日のスタイルにもなじむ。どちらを選ぶにしても、着用感やたたずまいには違った個性をもたらし、シーンや好みに応じたフィールドウオッチとして注目してみたいコレクションだ。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ（38mmモデル）：径38mm×厚さ11.5mm

ケースサイズ（42mmモデル）：径42mm×厚さ11mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：シースルーバック

防水性能：10気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー H-10」

パワーリザーブ：約80時間

価格：11万9,900円（38mm／42mm共通）

ギャラリー（クリック／タップで拡大）