キングセイコーの新作、BEAMSの50周年を祝う特別デザインの限定モデル

セイコーウオッチの「キングセイコー」ブランドを構成する「KSK」シリーズから、ファッションブランド「BEAMS」の50周年を記念した限定モデルが登場。2月6日の発売予定、価格は44万円、国内限定300本となる。

光を意識したブラックカラーと型打文様のダイヤル

「＜キングセイコー＞KSK BEAMS 50周年記念限定モデル（SDKA025）」は、キングセイコーの伝統的な意匠を受け継ぎつつ、BEAMSのテーマである“光り輝く”を落とし込んだデザインに注目。

＜キングセイコー＞KSK BEAMS 50周年記念限定モデル（SDKA025）

ダイヤルはブラックを基調に光の表現を意識した型打文様を加え、文字板の表面は多面カットとした。光の角度、見る角度によって、多彩な表情が生まれる。

インデックスはピラミッド型のカットを施したスタッズ状で、ゴールドカラーのロゴと針が映える。これらが相まって、光が放射状に広がるような視覚効果を与えるデザインだ。

ケースとブレスレットはステンレススチール製。エッジの際立つ「KSK」の伝統的な造形を踏襲。多面カットのケースも特徴で、光の反射と陰影を楽しめる。裏ぶたには限定モデルの証しとして、「BEAMS Limited Edition」の文字とシリアルナンバーをマーキングした。

ムーブメントの自動巻き（手巻つき）機械式「キャリバー6L35」は、セイコーの現行機種の中で最も薄型というもの。パワーリザーブは約45時間だ。

BEAMSの50周年を祝う国産機械式限定モデル

キングセイコーは1961年に誕生し、1960年代における国産機械式腕時計の進化を牽引した歴史を持つ。約50年ぶりの復活以降、精緻な仕上げと伝統的なデザイン、現代のスペックで展開し、幅広く人気を集めている。今回の限定モデルは、BEAMSの50周年を祝し、ブランド同士の関係性やテーマを時計デザインとして投影した記念モデルと言えるだろう。