キングセイコー VANAC新作の「SDKV013」「SDKV015」「SDKV011」、時代を超えて響く個性

1970年代の空気を現代に引き寄せたキングセイコー VANACに、2つの新作と1つの記念モデルが登場。

「SDKV013」と「SDKV015」は、カットガラスとレザーストラップの組み合わせが印象的な、クラシックと現代感覚の交差点。「SDKV011」は、PEANUTS生誕75周年を祝うスヌーピーとのコラボレーション。どのモデルも、時代の記憶と遊び心、そして繊細な美しさを宿している。

1970年代の輝きを現代に映すキングセイコー「VANAC」

1970年代の個性を映すキングセイコー VANAC。大胆なカットガラスと放射仕上げのダイヤルにクラシックな革ベルトを組み合わせた、上質なビンテージ感が魅力だ。

レザーストラップ仕様のキングセイコー VANAC「SDKV013」（右）と「SDKV015」（左）

「SDKV013」は深みのあるブラウンダイヤルが温かみを感じさせる。対する「SDKV015」はダークグリーンのダイヤルが知的だ。

ともにゴールドのインデックスが映えると同時に、落ち着いた印象と品格を兼ね備えている。

ケースサイズは共通で41.0mm（幅）×45.1mm（縦）×14.3mm（厚）。ケースはステンレススチール製。ストラップには上質な牛革を採用し、それぞれのダイヤルに調和する色合いが選ばれている。

風防は内面無反射コーティング付きのボックス型サファイアガラス、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）。

ムーブメントは自動巻き（手巻き付き）のキャリバー「8L45」を搭載。精度は日差+10秒～-5秒、最大巻き上げ時の持続時間は約72時間。

価格はどちらも38万5,000円、発売予定は2026年1月9日だ。セイコーウオッチサロン専用モデルとなる。

スヌーピーと刻む、時のユーモア。 キングセイコー VANAC「SDKV011」PEANUTS 75周年記念限定モデル

キングセイコーの伝統と、世界中で愛されるキャラクター「スヌーピー」が出会った特別なタイムピース、VANAC「SDKV011」が登場した。

PEANUTS生誕75周年を記念した本作は、1970年代の「VANAC」をベースに、遊び心と品格を絶妙に融合させている。

キングセイコー VANACと「PEANUTS」、どちらも1970年代カルチャーの先端を行くデザインだった

ダイヤルは爽やかなホワイト。キングセイコーの王冠を被り、サングラスをかけたスヌーピーとウッドストックが描かれている。ケースサイズは41.0mm（幅）×45.1mm（縦）×14.3mm（厚）。

ケースとバンドはシルバーのステンレススチール製。風防は内面無反射コーティング付きのサファイアガラス、防水性能は日常生活用強化防水（10気圧）を備える。

ムーブメントは自動巻き（手巻き付き）のキャリバー「6R55」を搭載し、精度は日差+25秒～-15秒だ。最大巻き上げ時の持続時間は約72時間。価格は49万5,000円で、世界限定1,500本の希少モデル。

裏ぶたにはスヌーピーと75周年記念ロゴが刻まれ、特別感を一層高めている。セイコーウオッチサロン専用モデル。