セイコー「プレザージュ」145周年モデル、深い青の“有田焼”と純白の“白練”で魅せる2つの腕時計

セイコーウオッチは、「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を発売する。

クラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデル

クラシックシリーズ 限定モデル

7月10日に発売されるのは、有田焼ダイヤルを採用した「クラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデル」と、絹から着想を得た「クラシックシリーズ 限定モデル」。いずれも、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

同じ「セイコー・ブルー」をテーマにしながらも、2本でかなり異なる個性に仕上げられている。特に有田焼ダイヤルモデルは、深みのあるブルーが強い存在感を放っており、工芸作品のような華やかさが印象的だ。ケースデザインも含め、従来のプレザージュ有田焼モデルと比べても装飾性を強く打ち出した仕上がりとなっている。

一方の「クラシックシリーズ 限定モデル」は、全体を細身にまとめることで、軽やかで落ち着いた雰囲気を演出。ブルーの針やインデックスも主張しすぎず、クラシカルな印象を際立たせている。同じ記念モデルでも、工芸性を前面に出した有田焼モデルに対し、こちらは日常使いしやすい端正なバランスが特徴と言えそうだ。

有田焼ダイヤルモデルでは、プレザージュとして初めて瑠璃色の釉薬を採用。透明感と奥行き感を備えた深いブルーが特徴で、中央には放射状の型模様を施し、繊細な陰影を表現した。

ケースは、有田焼ダイヤルを引き立てる新デザインを採用。デュアルカーブサファイアガラスを組み合わせることで、クラシカルで洗練された印象に仕上げた。

6月10日に発売されるのは「クラシックシリーズ 限定モデル」。日本の伝統文化でも親しまれてきた絹の美しさをテーマにデザインし、絹糸を精練した際の純白「白練(しろねり)」をダイヤルカラーに採用した。

柔らかな曲線で構成した36mmケースや、曲面に沿うようカーブした針・インデックスが特徴。セイコー・ブルーの針とインデックスが白い文字盤とコントラストを描き、上品な印象を与える。

＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ クラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデル

品番：HCC007J

価格：24万2,000円

ケースサイズ：外径39.6mm／厚さ12.8mm

ケース素材：ステンレススチール(ダイヤシールド)

ストラップ：牛皮革

風防：デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：メカニカル キャリバー6R51

駆動方式：自動巻(手巻つき)

パワーリザーブ：約72時間

限定本数：世界限定1,500本(国内400本)

＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ 限定モデル