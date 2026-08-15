ブラックダイヤルの腕時計は、高い視認性と幅広いスタイルに合わせやすい汎用性から、長年にわたり定番として支持されている。一方で、各ブランドは素材や仕上げ、文字盤の表現によって、それぞれ異なる個性を打ち出している。今回は、ブラックダイヤルの魅力を存分に味わえる3本を紹介する。

ロレックス エクスプローラー 40「224270」

ロレックスの「エクスプローラー 40」(140万2,500円)は、ケース径40mmのオイスタースチール製モデル。自社開発・製造の自動巻ムーブメント「キャリバー3230」を搭載し、約70時間のパワーリザーブを備える。100m防水やクロマライト ディスプレイも採用し、高い実用性を実現している。

Recommend Point

ムダをそぎ落としたブラックダイヤルと3・6・9のアラビア数字が生み出す端正な表情。流行に左右されないデザインと実用性を兼ね備えた1本。

王道ブラックダイヤル以外にも個性派を揃えるロレックス。気になるモデルを写真で探す

IWC パイロット・ウォッチ・マーク XX「IW328201」

「パイロット・ウォッチ・マーク XX」(90万7,500円)は、40mmのステンレススティールケースを採用した自動巻モデル。自社製キャリバー32111を搭載し、約120時間のパワーリザーブを実現する。10気圧防水に加え、軟鉄製インナーケースによる耐磁性能も備える。

Recommend Point

コックピットの計器盤をルーツに持つブラックダイヤルは、白いインデックスとのコントラストによって優れた視認性を発揮。パイロットウォッチの思想を現代に伝える代表作。

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タグ・ホイヤー カレラ デイデイト「WDA2111.BA0043」

「カレラ デイデイト」(60万5,000円)は、41mmのステンレススティールケースを採用した自動巻モデル。自社製ムーブメントTH31-02を搭載し、約80時間のパワーリザーブを備える。100m防水や曜日・日付表示を備え、日常使いで活躍する1本だ。

Recommend Point

ブラックオパーリンダイヤルが奥行きのある表情を演出し、スポーティーさと上質感を両立。モータースポーツのDNAを日常使いへ落とし込んだタグ・ホイヤーらしい1本。

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価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ ロレックス エクスプローラー 40 224270 124万1,900円 40.0mm 100m防水 機械式自動巻 キャリバー3230 約70時間 IWC パイロット・ウォッチ・マーク XX IW328201 94万2,700円 40.0mm 10気圧防水 機械式自動巻 キャリバー32111 約120時間 タグ・ホイヤー カレラ デイデイト WDA2111.BA0043 67万6,500円 41.0mm 100m防水 機械式自動巻 TH31-02 約80時間