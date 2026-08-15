ブラックダイヤルの腕時計は、高い視認性と幅広いスタイルに合わせやすい汎用性から、長年にわたり定番として支持されている。一方で、各ブランドは素材や仕上げ、文字盤の表現によって、それぞれ異なる個性を打ち出している。今回は、ブラックダイヤルの魅力を存分に味わえる3本を紹介する。
ロレックス エクスプローラー 40「224270」
ロレックスの「エクスプローラー 40」(140万2,500円)は、ケース径40mmのオイスタースチール製モデル。自社開発・製造の自動巻ムーブメント「キャリバー3230」を搭載し、約70時間のパワーリザーブを備える。100m防水やクロマライト ディスプレイも採用し、高い実用性を実現している。
Recommend Point
ムダをそぎ落としたブラックダイヤルと3・6・9のアラビア数字が生み出す端正な表情。流行に左右されないデザインと実用性を兼ね備えた1本。
王道ブラックダイヤル以外にも個性派を揃えるロレックス。気になるモデルを写真で探す
IWC パイロット・ウォッチ・マーク XX「IW328201」
「パイロット・ウォッチ・マーク XX」(90万7,500円)は、40mmのステンレススティールケースを採用した自動巻モデル。自社製キャリバー32111を搭載し、約120時間のパワーリザーブを実現する。10気圧防水に加え、軟鉄製インナーケースによる耐磁性能も備える。
Recommend Point
コックピットの計器盤をルーツに持つブラックダイヤルは、白いインデックスとのコントラストによって優れた視認性を発揮。パイロットウォッチの思想を現代に伝える代表作。
パイロット・ウォッチだけじゃない。IWCの腕時計を写真で見る
タグ・ホイヤー カレラ デイデイト「WDA2111.BA0043」
「カレラ デイデイト」(60万5,000円)は、41mmのステンレススティールケースを採用した自動巻モデル。自社製ムーブメントTH31-02を搭載し、約80時間のパワーリザーブを備える。100m防水や曜日・日付表示を備え、日常使いで活躍する1本だ。
Recommend Point
ブラックオパーリンダイヤルが奥行きのある表情を演出し、スポーティーさと上質感を両立。モータースポーツのDNAを日常使いへ落とし込んだタグ・ホイヤーらしい1本。
価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ
|モデル
|価格
|ケース径
|防水性能
|ムーブメント
|パワーリザーブ
|ロレックス エクスプローラー 40 224270
|124万1,900円
|40.0mm
|100m防水
|機械式自動巻 キャリバー3230
|約70時間
|IWC パイロット・ウォッチ・マーク XX IW328201
|94万2,700円
|40.0mm
|10気圧防水
|機械式自動巻 キャリバー32111
|約120時間
|タグ・ホイヤー カレラ デイデイト WDA2111.BA0043
|67万6,500円
|41.0mm
|100m防水
|機械式自動巻 TH31-02
|約80時間