シチズン アテッサ「CB0284-66A」- 控えめだから使いやすいACT Lineの限定モデル

シチズン時計の「シチズン アテッサ アテッサ ACT Line」から、3本の限定モデルで構成される「Platinum Shine Collection」が登場した。ここで取り上げる「CB0284-66A」は、電波ソーラーの3針モデルというベーシックな1本だ。

アテッサ ACT Lineは、軽量なチタニウム外装と先進的なムーブメントを組み合わせたシリーズだが、CB0284-66Aは電波ソーラーの3針モデルというベーシックな1本だ。Platinum Shine Collectionの中では静かな立ち位置を担い、機能性やデザイン的な主張は押し出さず、外装の仕上げや文字板の見え方、装着時のバランスといった要素を整えている。

文字板がつくる落ち着いた表情

CB0284-66Aを含むPlatinum Shine Collectionの大きなポイントは、ブレスレットの中駒に結晶チタニウムを用いた点と、ケースとブレスレットに独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」をアテッサとして初めて採用した点だ。

シチズン アテッサ ACT Line「Platinum Shine Collection」（CB0284-66A）

結晶チタニウムの中駒は独特の模様を描き、一駒ずつ異なる。Platinum Shine Collectionで共通となるシルバー系の文字板も、結晶チタニウムのパターンをイメージしたデザインだ。派手さよりも均整の取れた見え方という印象で、モノトーンのフェイスの中でインデックスや針は主張しすぎず、全体として視線が散らない。

アテッサらしい直線的な針とバーインデックスは時刻を読み取りやすく、情報量を絞った文字板は日付表示も自然に視界へ入る。視認性を確保しつつ、装飾に傾かない仕上がりだ。

ケースとブレスレットに施したデュラテクトプラチナは、明るい金属光沢と高い耐傷性を持つ。筆者の経験上、デュラテクトは本当に硬く、金属ブラシでこすっても傷が付かないくらいだ。チタン素材による軽さと、それを生かした質感の両立は、アテッサの中核的な要素とも言える。

ブレスレットはフラットな面構成を主体としつつも、ほどよい曲面／曲線によって、ソリッドな中にも穏やかな雰囲気がある。ケースからブレスレットへの流れが途切れず、実際に着用してみても手首への収まりがいい。

ムーブメントには、光発電エコ・ドライブと電波受信機能を組み合わせたクオーツ式の電波ソーラームーブメント「キャリバー H145」を搭載する。定期的な電池交換を必要とせず、時刻修正の手間もない。

Platinum Shine Collectionでの立ち位置

Platinum Shine Collectionは、GPS対応の最上位モデル「CC4076-65A」、電波時計＋クロノグラフの「AT8284-61A」、そして今回の「CB0284-66A」という3本で構成されている。3針＋日付表示のCB0284-66Aは控えめな存在だが、独特の個性があるし、このシンプルさを好むユーザーは多いと思う。軽さ、見え方、扱いやすさといったように、常用の1本として長く使えるモデルだ。

製品名／型番：シチズン アテッサ ACT Line「CB0284-66A」

価格：18万7,000円

世界限定：1,400本

発売日：2025年11月6日

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ、デュラテクトDLC）

ケースサイズ：径40.6mm×厚さ10.6mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H145」

駆動時間：約2年（パワーセーブ作動時）

精度：月差±15秒（非受信時）

主な機能：日中米欧電波受信、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）

