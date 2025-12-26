ホンダ「プレリュード」の人気アクセサリーは? ランキング1位は定番で納得!

ホンダの新型「プレリュード」はそのまま乗ってもカッコいいが、純正アクセサリーで着飾るのもまた一興だ。どんなアクセサリーが人気なのか、ホンダアクセスが発表したランキングを確認してみよう。

歴代プレリュードでも人気のアクセサリーが第1位に

ホンダが2025年9月に発売したプレリュードは、「UNLIMITED GLIDE」をグランドコンセプトとするハイブリッドのスペシャリティ2ドアクーペ。エクステリアは「低くシャープなフロントノーズ」と「抑揚のあるなめらかなボディライン」で「グライダーで滑空するような高揚感」を生み出している、というのがホンダの説明だ。

実物を写真で確認してみると、スポーティーでありながらも余分な加飾やわざとらしい演出がなく、スムーズかつクリーンな外観であることが一目瞭然だ。

純正アクセサリーを装着していないプレリュード

素の状態でも十分にカッコいいプレリュードなのだが、アクセサリーを装着すれば、また違った一面を見せてくれる。こちらが純正アクセサリー装着車“Sports Style”だ。

ここからは、ホンダアクセスが2025年9月から12月初旬までの受注データをもとに集計したプレリュード用純正アクセサリーの人気ランキングを見ていきたい。

パーセルカバー収納時

人気アイテムの傾向としてホンダアクセスは、「プレリュードをさらにスポーティーに仕立てるエクステリアアイテムと、上質感を高めるインテリアアイテムが上位にランクインし、ユーザーの内外装アイテムへの関心の高さがうかがえます」とのコメントを発表している。

ちなみに、さらに戦闘的な雰囲気に興味がある場合は「無限」で武装することも可能。プレリュードは普通に乗ってもアレンジを加えても楽しめるクルマなのだ。

こちらが無限で武装したプレリュード

