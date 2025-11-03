マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car ) 令和に復活! ホンダ「プレリュード」

ホンダの新型「プレリュード」は唯一無二? 比較検討できるモデルを考える

NOV. 03, 2025 11:00
Text : 室井大和
Share
Contents
目次を開く
Tags

今や「絶滅危惧種」といっても過言ではない2ドアクーペの世界にさっそうと登場したホンダの新型「プレリュード」。クーペでハイブリッドで600万円台、こんなクルマはほかにはなさそうで、開発陣に「ライバルは?」と聞いても「いないのでは?」との回答だったのだが、もし比べるならどんなクルマがあるのか。考えてみた。

  • ホンダ「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」と比べられるクルマはある?

スペシャリティカー市場を席巻したプレリュード

ライバルを考える前に、ホンダ「プレリュード」とはどんなクルマなのかをおさらいしておこう。

初代プレリュードが登場したのは1978年11月だ。「シビック」や「アコード」などで販売好調だったホンダが、多様化するライフスタイルに合わせて、「序曲」や「先駆け」といった意味を持つ車名のスペシャリティカー「プレリュード」を140万円で発売した。

  • ホンダ「初代プレリュード」

    1978年に登場した初代プレリュード。全車に電動式サンルーフを標準装備)最廉価グレード除く)していた

同年にはマツダ「サバンナ RX-7 リミテッド」(169万円)や日産自動車「フェアレディ 280Z-T 2by2」(237.3万円)、翌年にはプレリュードの強力なライバルになりそうなトヨタ自動車「スプリンタークーペ1600 トレノ」(140.5万円)なども登場。この頃はクーペが隆盛を誇っていた時代だ。

1982年になるとプレリュードは2代目へと進化。ボディは一回り大きくなり、リトラクタブルヘッドライトを採用するなど大幅な進化を果たし、国内のスペシャリティカー市場を席巻したといわれている。1987年には好評だったスタイリングを継承しつつ全長を大幅に拡大。量産乗用車として世界初となる舵角応動式4輪操舵システム「4WS」を採用し、スペシャリティカーとしての地位を不動のものとした。

  • ホンダの2代目「プレリュード」

    2代目プレリュードは日本車初の4輪ABSを採用。ホンダ独自の先進メカニズムを多数取り入れたモデルだった

その後、プレリュードは1987年に3代目、1991年に4代目、1996年に5代目へと進化するも、ワゴンやミニバンなど使い勝手のいいクルマに押され、2000年に生産を終了する。

その生産終了から25年を経て、2025年9月に登場したのが6代目となる新型プレリュードだ。

  • ホンダの3代目「プレリュード」

    3代目プレリュードは2代目で好評だったリトラクタブルヘッドライトを継承していた

  • ホンダの4代目「プレリュード」

    4代目プレリュードは全長を切り詰めて全高を低くし、全幅を広げることで印象がガラリと変わった。リトラクタブルヘッドライトは廃止に

  • ホンダの5代目「プレリュード」

    5代目プレリュードはエアバッグやABSを全車に標準装備して安全性を高めた。価格は228.3万円から

新型プレリュードは、これまでのモデルをオマージュしているわけではない。アクティブなシニア世代や、父と娘あるいは定年を迎えた夫婦が、2人だけの空間を満喫できて、かつ実用的に使えるクーペ(デートカー)が令和の時代にあってもいいのでは? そんな考えから生まれた完全な新型車だ。“どこまでも行きたくなる気持ちよさ”と“非日常のときめき”が開発のグランドコンセプトとなっている。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    時代が違うとはいえ、歴代モデルにはない流線型のボディは新しさとクーペらしさがうまく同居している

今の自動車市場ではミニバンやSUVが人気で、セダンやワゴン、クーペなどはかなりの少数派だ。しかし、初代プレリュードが誕生した時代よりも、ライフスタイルが多様化している現代において、2人だけの空間を満喫できるクーペの需要は増していてもおかしくない。プレリュードに心をひかれつつも、ほかにクーペの選択肢はないかと模索しているユーザーもいるのではないだろうか。

  • ホンダ「プレリュード」

    新型プレリュードの登場は市場に一石を投じたといっていい。果たしてプレリュードに対抗できるライバルはいるのだろうか?

ホンダ開発陣は、「新型プレリュードの開発当初から、ライバルにあたるクルマはないかといろいろ考えてきましたが、結局、最後まで見当たりませんでした」と話す。

とはいえ、もしクーペを新車で買うとしたら、プレリュードと比較検討してもよさそうなモデルはいくつか思い浮かぶ。ピックアップしてみたので、購入時の参考にしていただければ幸いだ。

ハイブリッドクーペはほぼ存在しない?

プレリュードのボディサイズは全長4,520mm、全幅1,880mm、全高1,355mm。パワートレインは最高出力141PS、最大トルク182Nmの2.0L直噴エンジンに最高出力184PS、最大トルク315Nmのモーターを組み合わせる。価格は617.98万円だ。

そもそも、ハイブリッドの(燃費が比較的良好な)スペシャリティクーペであるところが珍しいので、完全にキャラがかぶるモデルは他に存在しないが、ライバルとして真っ先に思い浮かぶのはトヨタの2ドアクーペ「GR86」(スバルの「BRZ」が兄弟車)だ。

最高出力235PS、最大トルク250Nmを発揮する2.4Lの水平対向4気筒エンジンを搭載するGR86は、最も安価なグレードが293.6万円でプレリュードのおよそ半値。エンジンと価格では比べようがないかもしれない。ただ、ボディサイズはプレリュードの方がわずかに大きいもののほぼ互角で、ともに4人乗りだ。GR86は硬い乗り心地という印象だが、プレリュードと同じような使い方ができなくもない。

  • トヨタ「GR86」

    もともと若者の車離れを解消するために開発されたトヨタ「GR86」は今も根強い人気を誇る。車名にGRが付く86は2021年に登場した2代目86だ

次に比較できそうなのが、日産「フェアレディZ」だろう。サイズも価格もほぼ互角で、車内の質感の高さも近い。ただ、プレリュードは狭いながらも後席を備えているが、フェアレディZは完全な2人乗り。エンジンスペックも走りに特化している印象があるので、比べるのは難しいかもしれないが、もしプレリュードを買うならフェアレディZと比較してもいいだろう。

  • 日産「フェアレディZ」

    登場から56年を迎えるフェアレディZは日産を代表するフラッグシップクーペ。現行型の価格は549.78万円からだ

プレリュードに最も近いモデルを強いて挙げるとすれば、レクサス「LC」かもしれない。そう話すホンダのエンジニアもいた。LCはプレリュードよりも一回り以上大きなボディを持ち、価格も1,410万円からと一気に高額になる。

ただ、プレリュードとの共通点は、ハイブリッドモデル(LC500h)をラインアップしているところだ。プレリュードのハイブリッドシステムとはまったく異なるが、ハイブリッドクーペというジャンルで分けるなら、同じカテゴリーに入るだろう。比較検討する余地はあるかもしれない。

  • レクサス「LC500h」

    レクサス初のフラッグシップクーペ「LC」。ハイブリッドモデル「LC500h」のほか、ガソリンモデル「LC500」、オープン仕様の「LC500 コンバーチブル」も選べる

クーペ市場拡大の起爆剤になるか?

輸入車にも目を向けてみると、いくつか比較できそうなモデルがある。そのうちの1台がBMWのクーペ「2シリーズ クーペ」だ。全高こそ2シリーズ クーペのほうが高いが、ボディサイズはほぼ同じだ。

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を多くラインアップしているBMWだが、2シリーズクーペは現時点でガソリンエンジンのみ。価格は626万円(220i M Sport)でプレリュードに近い。クーペを検討しているのであれば、乗り比べてみてもいいかもしれない。

  • BMW「2シリーズ クーペ」

    BMWのコンパクトクーペ「2シリーズ クーペ」は2013年に登場。2シリーズには4ドアクーペやオープン仕様のカブリオレ、コンパクトハッチバックのアクティブツアラーもラインアップする

そのほかにも、2ドアクーペというカテゴリーでいえばポルシェ「718 ケイマン」、メルセデス・ベンツ「CLE クーペ」、ジャガー「Fタイプ」、アルピーヌ「A110」などが思い当たる。ただ、本稿を執筆するために改めて2ドアクーペを国内外のメーカーから探してみたが、ハイブリッドを採用しているモデルはレクサスのLC以外に見つけられなかった。ハイブリッドでなくても、クーペという選択肢そのものが、思っていた以上に少ないことにも改めて気付かされた。

新型プレリュードは2023年の「ジャパンモビリティショー」でコンセプトカーが披露され、大きな話題となった。2年越しで登場した新型プレリュードは、これまで縮小傾向にあったクーペ市場を拡大させる起爆剤になる可能性を秘めている。

  • ホンダ「プレリュード」

    いろいろと比較してプレリュードに決めたら、次はボディカラーで悩もう。選択肢は「ムーンリットホワイト・パール」「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」「フレームレッド」の4色だ。実物の印象として、個人的には鮮やかなレッドが最も輝いて見えた(写真はアクセサリー装着車)

  • ホンダ「プレリュード」

    個性を際立たせたいならM-TEC社の「プレリュード用 無限パーツ」で彩るのもいい。19インチアルミホイールは存在感抜群。カーボンドアミラーカバーやスカッフプレートは、プレリュードのスタイリングを特別なものにしてくれるだろう

個人的には、子供から手が離れたシニア世代がミニバンやSUVから乗り換えるとなった場合、2人だけの空間を堪能できるクーペという選択肢は十分にありだと思う。プレリュードなら、街乗りでもワインディングでも運転を楽しめる。それをこの価格で叶えられるのであれば、買いなのではなかろうか。

室井大和

室井大和

むろいやまと

1982年栃木県生まれ。陸上自衛隊退官後に出版社の記者、編集者を務める。クルマ好きが高じて指定自動車教習所指導員として約10年間、クルマとバイクの実技指導を経験。その後、ライターとして独立。自動車メーカーのテキスト監修、バイクメーカーのSNS運用などを手掛ける。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Money )
年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
OCT. 31, 2025
  • PR
    Large
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    ( Life )
    AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日産が新型「エルグランド」公開! 高級ミニバンに足りないものを盛り込んだ?
    ( Car )
    OCT. 29, 2025

  • 2

    Large
    スバル「クロストレック」に500台限定のウィルダネス登場! 黄文字のオーナメントはファン垂涎?
    ( Car )
    OCT. 30, 2025

  • 3

    Large
    ホンダのヴェゼルは売れている? 新車種「RS」追加の影響は? 販売状況を確認
    ( Car )
    OCT. 24, 2025

  • 4

    Large
    三菱「デリカ D:5」が現行型で最速の売れ行き! 新型は何が変わる?
    ( Car )
    NOV. 01, 2025

  • 5

    Large
    軽のボディに高性能なモーター搭載? ホンダが小型EV「スーパーワン」を開発中
    ( Car )
    OCT. 29, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking