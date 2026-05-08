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日産の新型「エルグランド」はAUTECHでどう変わる? 実車で確認

MAY. 08, 2026 10:00
Text : 藤田真吾
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日産自動車は新型「エルグランド」を2026年夏に発売する。このクルマ、大いに売れる可能性もあるので、人と違う見た目、内装で乗りたい場合は「AUTECH」(オーテック)が有力な選択肢になる。オーテックでエルグランドはどう変わるのか。一足先に実物を見てきた。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    新型「エルグランド」の「AUTECH」をチェック!

オーテックではない普通の新型エルグランドはどんな見た目? 一気に見る

オーセンティックなプレミアムを表現

日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)にとって、新型エルグランドはAUTECHシリーズのフラッグシップモデルという位置づけになる。ブランドコンセプトである「プレミアムスポーティ」を内外装で表現する。

フロントグリルにはAUTECHを象徴するドットパターンを採用し、「海面の煌めき」を表現。粒は同じ大きさのものがひとつもなく、どこから見ても美しく見えるよう角度も含め調整しているという。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

フロント下部にはメタル調のプロテクターを装着。こちらは「波打ち際の白波」をモチーフにデザインしたそうだ。フロントプロテクターにシグネチャーLEDをビルトインしたのは今回が初めて。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH
  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

ヘッドライトの下の部分(フロントバンパーフィニッシャ―)が「ダークメタルグレー」になっているところもオーテックの特徴。この部分、普通のエルグランドだとボディ同色となる。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH
  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    こちらが普通の新型エルグランド(2025年10月にジャパンモビリティショーで撮影)

大型ミニバンの顔といえば、一時期のアルファード/ヴェルファイアのようにメッキでギラギラ、というトレンドは終わりつつあるようで、最近はおとなしめな顔が増えている。新型エルグランドの顔も、先進的かつクリーンなイメージだ。オーテックもかなり落ち着いた印象で、担当者は「オーセンティックなプレミアムの表現」を目指したと話していた。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    写真のボディカラーはAUTECH専用色

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    ドアミラーの上半分がメタル調になっている。普通のエルグランドだと、どのボディカラーを選んでもドアミラーは黒。オーテックなら違いを出せる

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    アルミホイールはAUTECH専用デザイン

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    リアにはエンブレムとアンダープロテクターを装着

担当者によると、日産のラインアップの中でミニバンはAUTECHを選択する人の割合が高くなる傾向にある。現行型エルグランドでも、一時は10％くらいまで選択率が伸びたそうだ。新型についても10％くらいの割合を目指したいとのことだった。

NMCでは新型エルグランド向けに、AUTECHのほか、社長車や役員車などの法人ニーズに対応するプレミアムなショーファードリブンバージョン「VIP」、オーセンティックでスポーティーなLクラスミニバンを求めるファミリー層向けの「AUTECH LINE」、クルマに乗り込むためのサイドステップを装着した「ステップタイプ」をラインアップする。高性能かつ見た目もちょっと激しめな「NISMO」を用意するのかどうかについては、聞いてみたものの教えてもらえなかった。

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    新型「エルグランド」の「VIP」

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    新型「エルグランド」の「VIP」

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    新型「エルグランド」の「AUTECH LINE」

  • 日産の新型「エルグランド」のAUTECH

    新型「エルグランド」の「ステップタイプ」

【フォトギャラリー】新型エルグランドのAUTECH

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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