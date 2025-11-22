マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

お宝に感涙！ ハミルトン「カーキ フィールド」とアメリカンカルチャーの空間、レア物をゲットできるかも？

NOV. 22, 2025 18:51
Text : 林利明
Share
Contents
目次を開く

ハミルトン「カーキ フィールド」の世界観を

アメリカ発祥の時計ブランド「ハミルトン」は、懐中時計や鉄道時計にはじまり、アメリカ軍の公式サプライヤーとして信頼性の高いミリタリーウォッチを手がけてきた。パイロットウォッチや、映画／ドラマに数多く登場するハミルトンの時計としても知られているが、やはりミリタリーウォッチはハミルトンというブランドの根幹をなす要素のひとつだ。

ハミルトンのミリタリーウォッチを現代に継承するコレクションが「カーキ フィールド」。どこかクラシカルなミリタリーウォッチのテイストに、現代の高い製造技術を組み合わせた頑丈／堅牢なカーキ フィールドは、ここ近年とても高い人気を集めている。

NATOストラップのモデルはカジュアルなシーンやアウトドアに、レザーストラップやステンレススチールブレスレットのモデルならビジネスシーンやフォーマルな場にと、ラインナップも豊富だ。価格帯も10万円以下から10万円台が中心で、比較的買いやすいのも人気の理由だろう。

  • HAMILTON POP UP Event“Find your KHAKI”

お宝ゲット!?

そんなカーキ フィールドの世界観を体験できるイベント「Find your KHAKI」が始まった。アメリカンカルチャーとカーキ フィールドを融合し、新たな世界観を体験できる。アメリカの少年が趣味に没頭する部屋（エンターテイメント）、アウトドアをテーマにした居住空間（アドベンチャー）、古きアメリカのガレージをイメージした空間（ヘリテージ）という、3つのテーマで多彩な展示が行われている。

  • 名称：HAMILTON POP UP Event“Find your KHAKI”
  • 会期：2024年11月22日(土)〜24日(月／振休)
  • 時間：11月22日・23日 11:00〜19:00 ／ 11月24日 11:00〜17:00
  • 会場：GATE（東京都渋谷区神宮前6丁目5−10）
  • 入場：無料
  • エンターテイメントゾーン

    エンターテイメントゾーン

  • アドベンチャーゾーン

    アドベンチャーゾーン

見逃せないのは、ディスプレイされたさまざまな「物」は、基本的にすべてその場で購入できること！

今回、実際に会場を訪れてみたが、個人的にはエンターテイメント空間に並べられた70'sや80'sのグッズたちに感涙した！ レコード、フィギュア、VHS（！）の映画パッケージなどなど――。ちなみに、『スター・ウォーズ』の旧3部作や、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『グーニーズ』といったVHSタイトルは、1本2,500円の値が付いていた。また、今ではあり得ない「マクドナルドのテーブル灰皿」などもあり、芸が細かい。

ヴィンテージの古着とインテリアにも注目だ。今回の「Find your KHAKI」には、ヴィンテージクロージング専門店「2nd Boom」と、インテリアセレクトショップ「SHARK ATTACK」が協力しており、もちろん展示してあるものは購入可能。

  • 映画『インターステラー』に登場した時計が実際の製品としてリリースされた「カーキ フィールド マーフ」

カーキ フィールドの各モデルも並んでいるが、正直、存在感がない……。ハミルトンのスタッフに聞いたところ、「それでいいんです（笑）。アメリカンカルチャーのライフスタイルと一体になったカーキ フィールドを、全体の世界観として感じ取っていただけたら」とのことだった。

なお、会場ではカーキ フィールドの販売は行っておらず、購入するときは会場近くの渋谷キャットストリート「ハミルトンストア」へ行こう。今回のイベント限定ノベルティなども用意されている。

会場の展示物はほとんどが「1点モノ」だけに、写真で紹介しているグッズは売れてしまっているかもしれないが、表参道や近くに出かけた際にはぜひ立ち寄ってみてほしい。

ギャラリー

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    • PR
      Large
      林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
      ( Life )
      NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      グリーンダイヤルが印象的な高級ブランドの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 17, 2025

    • 2

      Large
      新工場建設でロレックスの品薄状態が解消か?
      ( Watch )
      NOV. 15, 2025

    • 3

      Large
      柔道一筋の人生から一転、芸人の道へ - ジャングルポケット太田博久が刻む"結成19年目の覚悟"
      ( Watch )
      NOV. 18, 2025

    • 4

      Large
      「簡単には出会えない」「現代の腕時計とは一味違う」パテックフィリップ初の自動巻きドレスウォッチを発見
      ( Watch )
      NOV. 14, 2025

    • 5

      Large
      残っていることに「感謝したくなるレベル」の1本! パテック・フィリップのヴィンテージカラトラバ
      ( Watch )
      NOV. 21, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking