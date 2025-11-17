グリーンダイヤルが印象的な高級ブランドの腕時計 3選

近年の腕時計市場ではカラー文字盤のトレンドが定着し、なかでもグリーンダイヤルはひとつの人気ジャンルを形成している。ブルーダイヤルが長くトレンドを牽引してきたが、各ブランドが素材や加工技術を駆使してグリーンを表現し始めたことで、魅力が一気に広がった。

また、ファッション全体でグリーン系のニュアンスカラーが定着したことや、腕時計にも個性や軽やかさを求める層が増加したことも背景にある。深みのある森のようなグリーンから、透明感あるライトなグリーン、光を操るサンレイ仕上げなど多彩で、年齢や性別を問わず取り入れやすい点も人気の理由だ。

従来の黒や白、シルバーのような定番ではないが、落ち着きと上品さを備えつつ、手元で個性を表現できる。落ち着き系のグリーンならビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、初めてのカラー文字盤にもおすすめだ。ここでは、そんな魅力を引き出す高級ブランドの3本を紹介する。

ロレックス「オイスター パーペチュアル 41」（Ref.134300）

ロレックスの定番ライン「オイスター パーペチュアル 41」から、柔らかいピスタチオカラーのグリーンダイヤルを採用したRef.134300を取り上げる。真鍮ベースに6層のラッカーを重ね、最後に磨き上げるていねいな工程によって生まれる色味は、光の角度によって表情を変え、単なる“緑”を超えた奥行きがある。

時刻表示に特化した純度の高いデザインも魅力だ。クロマライト夜光によって視認性も高く、ロレックスが持つ防水・耐衝撃構造を継承。ムーブメントには自社製の自動巻き機械式「キャリバー3230」を搭載し、約70時間のパワーリザーブと高い信頼性を提供する。

ピスタチオという色味は、“派手すぎず上品”という絶妙なバランス。グリーンといえば深緑やダークグリーンを想像しがちだが、このモデルは明るさと落ち着きを兼ね、季節や服装を選ばない。カジュアルからジャケットスタイルまで幅広くマッチするだろう。ロレックスの仕上げによって、単なるカラーダイヤルではなく質感を伴った高級感が漂う。“個性ある1本”を求めるならぜひ覚えておきたい。

ケース／ブレスレット素材：オイスタースチール

ケースサイズ：41mm

風防：傷防止サファイアクリスタル

防水性能：100m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー3230」

パワーリザーブ：約70時間

価格：98万100円

オメガ「コンステレーション 41mm」（Ref.131.30.41.21.99.002）

オメガの代表的なコレクションのひとつ「コンステレーション」に属する、鉄隕石（アイアン・メテオライト）にグリーンコーティングを施した41mmモデルだ。天然素材である隕石が持つ格子状のウィドマンシュテッテン構造は模様がすべて異なり、1本ずつダイヤルが個体差を持つ唯一無二の時計となる。

ダイヤルを引き立てるデザインとして、特徴的なクロー（爪）や水平ライン、ハーフムーンファセット、グリーンセラミック製ベゼルにリキッドメタルで施したローマ数字などが見どころ。「コンステレーション」のシグネチャーを継承し、クラシックとモダンが高い次元で融合している。

マスター クロノメーター認定のCal.8900は、高耐磁性・高精度・長期安定性に優れ、磁力を発するスマートフォンやPCが身近な現代生活でも安心して使える点が強み。41mmというサイズは存在感がありながら過度に主張せず、ビジネスにもフォーマルにも幅広く対応する。グリーンダイヤルと隕石素材が織りなす複雑な陰影は目を奪う美しさがあり、独特の素材や技術を持つ魅力的な1本といえる。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：41mm

ダイヤル：アイアン・メテオライト（グリーン）

風防：ドーム型強化サファイアガラス（両面無反射加工）

防水性能：5気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「Cal.8900」（マスター クロノメーター）

パワーリザーブ：約60時間

価格：154万円

ウブロ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム グリーン 45mm」（Ref.521.NX.8970.RX）

“フュージョン（融合）”を象徴するような、チタンケース×サンレイグリーンダイヤル×ラバーストラップの組み合わせ。45mmという大きめのケースサイズながら、軽量なチタン素材によって快適な装着感を実現している。グリーンダイヤルは光を受けるたびに層を描きながら輝きを変え、クロノグラフのスポーティな見た目と絶妙にマッチする。

ウブロは異素材融合の先駆者として知られ、本モデルにもその精神が色濃く宿る。軽さと強度を兼ね備えたチタン、汗や湿気に強いラバーストラップ、存在感のあるグリーンサンレイダイヤルが調和し、ラグジュアリーとスポーツの境界を越えたデザインを生み出している。45mmの視覚的インパクトを持ちながら、チタンの軽さがその大きさを感じさせないのもポイントだ。個性と上質感を求めるユーザーには理想的な1本ではないだろうか。

なお、バリエーションとして、42mmモデルや、3針モデル（45mm／42mm）「クラシック・フュージョン チタニウム グリーン」もある。