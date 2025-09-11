絶好調の「ハミルトン カーキ フィールド」に新作！ 初のパワーリザーブインジケーターを備えた機械式

ハミルトンの「カーキ フィールド」コレクションが絶好調だ。機械式あり、クォーツあり、そして複数のケース径と豊富なカラーバリエーション、手が届く価格帯など、とにかく選びやすい。もちろん、時計としてのデザインや品質も優れており、人気がでるのもうなずける。

そんなカーキ フィールドに、またまた新作の機械式「カーキ フィールド メカ パワーリザーブ」が加わった。ブランドとして初めて、ダイヤル上のパワーリザーブインジケーターを搭載したことが大きなポイントだ。ハミルトンは、「伝統的なフィールドウォッチのデザインと、現代の時計製造技術が融合したこのモデルは、過去から未来へと時をつなぐ、ハミルトンのクラフツマンシップの象徴」と述べている。

ラインナップと価格は以下の通り。

ブラックダイヤル／NATOストラップ：「H69509930」（13万4,200円）

ホワイトダイヤル／NATOストラップ：「H69509910」（13万4,200円）

H69509930

H69509910

ブラックダイヤル／ステンレススチールブレスレット：「H69509130」（14万9,600円）

ホワイトダイヤル／ステンレススチールブレスレット：「H69509110」（14万9,600円）

H69509130

H69509110

フィールドウォッチを掲げるカーキ フィールドには、グリーンのテキスタイルNATOストラップがよく似合っている。……が、ステンレススチールブレスレットもまたいい。目移りしそうだ。

どちらのダイヤルもコントラストが高く、アラビアインデックスも見やすい。時分針にはオールドラジウムカラーのスーパールミノバ（蓄光塗料）を施し、暗い場所での視認性とともに、ヴィンテージ感とオーセンティック感を演出。

新しい要素のパワーリザーブインジケーターは9時位置に。「F」で満タン、「E」で空っぽを示す。

ムーブメントは手巻きの機械式「キャリバー H-23」を搭載。スイスのETA社がハミルトン向けに開発したというムーブメントで、手巻きではあるが、最大80時間のロングパワーリザーブを持つ。フルに巻き上げれば3日間以上は動作し、パワーリザーブインジケーターでおおまかな残り時間を把握できるため、使い勝手がいい。