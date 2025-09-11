マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

絶好調の「ハミルトン カーキ フィールド」に新作！ 初のパワーリザーブインジケーターを備えた機械式

SEP. 11, 2025 07:00
Text : 林利明
Share
Contents

ハミルトンの「カーキ フィールド」コレクションが絶好調だ。機械式あり、クォーツあり、そして複数のケース径と豊富なカラーバリエーション、手が届く価格帯など、とにかく選びやすい。もちろん、時計としてのデザインや品質も優れており、人気がでるのもうなずける。

そんなカーキ フィールドに、またまた新作の機械式「カーキ フィールド メカ パワーリザーブ」が加わった。ブランドとして初めて、ダイヤル上のパワーリザーブインジケーターを搭載したことが大きなポイントだ。ハミルトンは、「伝統的なフィールドウォッチのデザインと、現代の時計製造技術が融合したこのモデルは、過去から未来へと時をつなぐ、ハミルトンのクラフツマンシップの象徴」と述べている。

ラインナップと価格は以下の通り。

  • ブラックダイヤル／NATOストラップ：「H69509930」（13万4,200円）
  • ホワイトダイヤル／NATOストラップ：「H69509910」（13万4,200円）
  • H69509930

    H69509930

  • H69509910

    H69509910

  • ブラックダイヤル／ステンレススチールブレスレット：「H69509130」（14万9,600円）
  • ホワイトダイヤル／ステンレススチールブレスレット：「H69509110」（14万9,600円）
  • H69509130

    H69509130

  • H69509110

    H69509110

フィールドウォッチを掲げるカーキ フィールドには、グリーンのテキスタイルNATOストラップがよく似合っている。……が、ステンレススチールブレスレットもまたいい。目移りしそうだ。

どちらのダイヤルもコントラストが高く、アラビアインデックスも見やすい。時分針にはオールドラジウムカラーのスーパールミノバ（蓄光塗料）を施し、暗い場所での視認性とともに、ヴィンテージ感とオーセンティック感を演出。

  • 9時位置のパワーリザーブインジケーター。赤字の「F」と「E」が独特。車のフューエルメーターのようだ

    9時位置のパワーリザーブインジケーター。赤字の「F」と「E」が独特。車のフューエルメーターのようだ

新しい要素のパワーリザーブインジケーターは9時位置に。「F」で満タン、「E」で空っぽを示す。

ムーブメントは手巻きの機械式「キャリバー H-23」を搭載。スイスのETA社がハミルトン向けに開発したというムーブメントで、手巻きではあるが、最大80時間のロングパワーリザーブを持つ。フルに巻き上げれば3日間以上は動作し、パワーリザーブインジケーターでおおまかな残り時間を把握できるため、使い勝手がいい。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm×厚さ11.95mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ／ブレスレット：NATOストラップ、またはステンレススチールブレスレット
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：手巻き機械式「キャリバー H-23」
  • パワーリザーブ：80時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「コストコでロレックスを販売」は本当か、その狙いを考察
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 2

      Large
      ルイ・ヴィトンもあるよ! スマートウォッチ全盛の今、個性的なモデルを選ぶなら?
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 3

      Large
      【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - 悠然とした時の姿…「M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング」
      ( Watch )
      SEP. 03, 2025

    • 4

      Large
      【実機写真】オリエント 2025秋冬新作 - 75周年記念モデルは新シリーズ「オリエントストレット」
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025

    • 5

      Large
      高級腕時計に「ラバーベルト」は似合わない? それは誤解です
      ( Watch )
      AUG. 22, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking