80時間パワーリザーブでGMT搭載の堅牢ダイバーズ - ハミルトン カーキ ネイビー スキューバ オートマチック GMT

ハミルトンの「カーキ」は、ブランドのミリタリーウォッチの系譜を受け継ぎ、過酷な環境にも対応する堅牢性を備えたコレクション。陸・海・空という3つのシリーズからなり、海をテーマにしたシリーズが「カーキ ネイビー」だ。潜水や航海といったマリンアクティビティを想定して開発されてきた。

ここで取り上げる「カーキ ネイビー スキューバ オートマチック GMT（H82555150）」は、GMT針による第2時間帯表示、30気圧防水、80時間パワーリザーブを備える多機能モデル。陸と海を自由に行き来する現代の冒険者に向けたという1本だ。ハミルトンが築いてきた軍用時計の実用精神を、現代のトラベラーズデザインへと進化させたモデルともいえるだろう。

カーキ ネイビー スキューバ オートマチック GMT（H82555150）

ステンレススチール製のケースは、直径43mm・厚さ13.9mmというサイズ。サテン仕上げのブレスレットが光を柔らかく反射し、マットな質感のホワイトグレインダイヤルと調和する。ライトグリーンのスーパールミノバ（蓄光塗料）を加工したインデックスは暗所で高い視認性を発揮し、赤いGMT針が第2時間帯を明確に示す。透明感のあるサファイアクリスタルには反射防止コーティングを施し、全体を引き締めている。

ムーブメントはハミルトン専用の自動巻き機械式「キャリバー H-14」を搭載。80時間のロングパワーリザーブは大きなポイントだ。耐磁性に優れたニヴァクロンヒゲゼンマイを採用しており、磁気の影響を受けにくい（スマートフォン、パソコン、各種モニターなど、現代は磁気を発する機器が多い）。GMT機能により、ホームタイムとローカルタイムを同時に表示でき、出張や海外旅行、海外とのやりとりで役立つ。

43mmケースは存在感がありながら、ケースラインとブレスレットの流れが滑らかで、手首に自然とフィットする。堅牢な作りに上品なサテン仕上げは、ビジネスカジュアルにも違和感なく身に着けられるはず。視認性と防水性を兼ね備えた仕様は、海辺のアクティビティから日常使用まで幅広いシーンに対応する。赤いGMT針がアクセントとなって、旅を思わせる軽快な個性を見せる1本だ。

製品名：カーキ ネイビー スキューバ オートマチック GMT（H82555150）

価格：20万9,000円

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径43mm×厚さ13.9mm

風防：サファイアクリスタル（反射防止コーティング）

防水性能：30気圧防水

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー H-14」

パワーリザーブ：約80時間

