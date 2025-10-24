不足すると男性ホルモン合成力が急速に減少、『男性更年期』に効く7つの栄養素と効果的な摂り方

40～50代の男性のなかには「最近やる気が続かない」「体が重い」「気分が晴れない」と感じている人が少なくありません。その背景には、男性ホルモンの低下、いわゆる「男性更年期(LOH症候群)」が隠れている場合があります。

男性ホルモンテストステロンの減少は筋肉や骨の強さだけでなく、集中力や判断力、気持ちの安定性にも影響します。しかし、更年期は「ただ耐える時期」ではありません。むしろ食生活を整え、必要な栄養素を戦略的に取り入れることで、心身の衰えを防ぐことができます。

男性ホルモン「テストステロン」を守る７つの栄養

男性ホルモン・テストステロンを守る栄養素は主に7つあります。

(1)タンパク質(肉・魚・卵・大豆)

ホルモンや筋肉の原料。体づくりの基本となる栄養素です。

(2)亜鉛(牡蠣・牛赤身肉・ナッツ類)

細胞の合成を促し免疫力を高める必須のミネラルです。

(3)ビタミンD(鮭・イワシ・サンマ・干し椎茸)

精神症状を安定させて、免疫力を高めます。

(4)ビタミンB6(鶏むね肉・マグロ・バナナ)

タンパク質の代謝や神経伝達物質をつくり、メンタル面をサポートしています。

(5)ビタミンC(柑橘類・パプリカ・ブロッコリー)

強力な抗酸化作用があり、体の炎症を防ぎます。

(6)マグネシウム(海藻・豆類・ゴマ)

エネルギー産生に必須で、体全体の活力維持に役立ちます。

(7)オメガ3系脂肪酸(青魚・亜麻仁油・えごま油)

体の中の様々な炎症を抑え、細胞膜を守るはたらきがあります。

これらが不足すると、男性ホルモンの合成力は急速に減少。特に、現代の食生活では、亜鉛・ビタミンD・オメガ3系脂肪酸が不足しやすいため意識的に補う必要があります。

栄養は"摂り方"がカギ、戦略的に食べるという発想を

栄養素はただ摂ればいいというものではなく、食材の組み合わせや食べるタイミングによって、吸収率や代謝は大きく変わります。つまり、戦略的に食べることが大切です。

「組み合わせ」で吸収効率を高める

例えば、焼肉は、肉だけでなくサンチュやキムチ、ネギを合わせるとビタミンや酵素が加わり、消化吸収が高まります。ステーキもサラダやブロッコリーを添えるだけで『栄養戦略食』になります。

また、トマト、ベリー類、緑茶などの抗酸化食材を加えると良いでしょう。これらは、体の炎症や酸化ストレスを和らげ、ホルモンが働きやすい環境をつくります。

1日の中でできる実践しやすい一日の献立例

組み合わせ、食べるタイミングを変え、毎日積み重ねることが男性ホルモンを守り、疲れにくい体づくりにつながります。

朝：卵と納豆でタンパク質＋ビタミンB群を確保

昼：鶏むね肉と野菜の炒め物で代謝をサポート

夜：サバの塩焼きと彩り野菜でオメガ3と抗酸化成分を補給

間食と飲酒習慣も見直して戦略的に

飲酒は気分を高めますが、毎日続けるとテストステロンを下げる要因に。週2日程度の休肝日を設けるだけで、肝臓の回復力やホルモン環境の改善が期待できます。

また、間食には甘いお菓子ではなく、ナッツやチーズ、ゆで卵などを選べば、亜鉛やタンパク質を効率的に補給できます。

未来を変える「攻めの栄養戦略」

特別なサプリメントに頼らずとも、日常の食事を少し工夫するだけで、体の調子は確実に変わってきます。『攻めの栄養戦略で未来を変える』。更年期は衰えではなく「次のステージ」への転換期です。食事と生活を整えることで、心身の安定や活力はまだまだ維持できます。

「最近調子が出ない」と感じるときこそ、食卓に栄養戦略を取り入れるチャンスかもしれません。攻めの栄養で、人生の後半戦を軽快に戦い抜きましょう。