"年齢のせい"で放置するとまずいことに、男性ホルモンの働きを弱める意外な原因とは

最近、「なんとなくやる気が出ない」「仕事に集中できない」「疲れが取れにくい」と感じることはありませんか? 30代後半から50代にかけての男性に多い悩みですが、多くの方が「もう年齢のせいだから仕方ない」と考えてしまいます。

しかし、そのパフォーマンス低下の背景には"隠れ栄養失調"が潜んでいるかもしれません。

ビジネスシーンに欠かせないやる気・集中力は「ホルモン」が握っている

私たちの体調や気力を大きく左右するのが「ホルモン」です。なかでも男性ホルモンの代表であるテストステロンは、筋肉や骨を守るだけでなく、意欲・集中力・判断力といったビジネスシーンで欠かせない能力にも深く関与しています。十分なテストステロンが分泌されていれば、朝の目覚めがよく、仕事にも前向きに取り組めるはず。逆に分泌が低下すると、「何となく気力が湧かない」「イライラしやすい」「判断が遅くなる」といった不調が表れやすくなります。こうした症状は“加齢現象＝年のせい”と思われがちですが、実際には 栄養不足がホルモンの働きを弱めているケース も多いのです。

ホルモンは“栄養”からしか作れない ホルモンを支える「栄養」の力

ホルモンは体内で自然に作られているように思えますが、実際には「材料」となる栄養素が揃わなければ合成されません。特に、テストステロンに関わる代表的な栄養素は、タンパク質、亜鉛、ビタミンD、ビタミンB群・マグネシウムです。特に、現代人に不足しやすいのが亜鉛とビタミンD。外食やコンビニ食が続くと、これらの栄養素は極端に欠けやすく、知らないうちにホルモンの“生産ライン”が止まってしまいます。そして、これらの栄養が不足すると、テストステロンが減少し、気力や集中力が低下する。結果的に運動量が減り、筋肉が落ち、基礎代謝が下がる。こうした負の連鎖が進むと、生活習慣病のリスクまで高まってしまいます。

つまり、「年齢のせい」と思って放置していると、健康と仕事の両面でダメージを受けることになるのです。

今日からできる、ホルモンを整える食習慣

では、何から始めればよいのでしょうか。難しいことはありません。毎日の食事を少し工夫するだけで、ホルモンを支える“材料”を取り戻すことができます。主食・主菜・副菜をバランス良く揃え、肉・魚・卵を中心にタンパク質を確保すること。また、亜鉛やビタミンDを意識して、牡蠣、牛赤身肉、レバー、ナッツ類、鮭、イワシ、サンマ、干し椎茸を習慣的に取り入れること。加えて、喫煙やアルコールの飲み過ぎ、夜更かしはホルモンを大きく減らす要因。飲酒は週2日程度の休肝日を設け、睡眠は6〜7時間を目安に整えることが重要です。

「隠れ栄養失調」に気づけば、体は変えられる

「年齢のせい」と諦めるのは簡単ですが、それでは現状を悪化させるだけです。体は食べたもので作られています。そして、男性ホルモンなどのホルモンも例外ではありません。栄養を整えることで、40代・50代、そして、60代であっても活力を取り戻すことは十分に可能です。

もし最近の不調を「加齢」と片づけていたなら、今日からの食事を見直してみましょう。 “隠れ栄養失調”を防ぐことが、あなたのパフォーマンスを守る最短ルートなのです。