産学官連携の研究で判明、効能が断トツだった最強の『疲労回復成分』とは

疲労医学の専門医である医学博士の梶本修身氏が、日本人ならではの疲れの原因に着目。「医学的かつ科学的に正しい、真の疲労回復」をテーマに、疲労困憊している人でもすぐに取り組める「正しい休み方と回復メソッド」を多数紹介している『疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『最強の疲労回復成分と実験で証明されたのが｢イミダペプチド｣』。

疲れているときに、焼肉やウナギ、ニンニク料理などのメニューを積極的に摂って、｢スタミナをつけよう!｣と考える人は多いでしょう。

これら｢スタミナ食｣と呼ばれるものは、日本が慢性的な栄養不足で悩んでいた時代には確かに有効でした。しかし、今は栄養豊富な食材にあふれ、飽食ともいわれるような時代。摂取エネルギーが不足して疲労を起こすことは、ほぼありません。

逆に、焼肉やウナギなど脂肪分が多くてハイカロリーな食事は、消化するのに時間がかかるため、それだけ自律神経の指令も複雑化し、負担も増えてしまいます。｢こってり料理は内臓だけでなく自律神経も疲労する｣ということは、ぜひ覚えておきましょう。

では、どんな食事なら疲労の回復をサポートしてくれるか。その要が、｢イミダペプチド(イミダゾールペプチド)｣という成分です。かつて私が統括責任者をつとめた産官学連携の｢抗疲労プロジェクト｣において、疲労回復に効果があるといわれていたあらゆる食品の成分を調べ、効能が断トツだったのがイミダペプチドだったのです。エビデンスに基づく、ベストな｢抗疲労成分｣だといえます。

イミダペプチドは鶏むね肉や豚肉、カツオやマグロなどの大型魚に豊富に含まれています。その最大のメリットは、脳の自律神経中枢へしっかり届いて、優れた抗酸化作用を発揮してくれることです。しかも、｢持続力｣もかなり優秀。脳内で活性酸素に立ち向かい続け、細胞レベルで酸化ストレスによるさびを防ぎながら、疲労回復を後押ししてくれるのです。

抗酸化作用と聞くと、ビタミンやポリフェノールを思い浮かべる人もいるでしょう。確かに、ビタミンCやポリフェノールの一種であるアントシアニンなどは、非常に強い抗酸化力を持っており、体の健康には不可欠です。とはいえ、働きが非常に｢一時的｣。ほとんどのポリフェノールは、2～3時間で効果が消滅します。一方、活性酸素は数分もたたないうちにまた現れるため、抗酸化作用が追いつきません。

イミダペプチドは、一度、体内で分解された後に脳で再合成されて、抗酸化作用を長時間、発揮します。脳と自律神経における疲労のモトを取り除き、軽減するという観点で考えると、｢イミダペプチドが最適解｣という結論になります。