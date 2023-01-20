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VRの新着記事一覧
2023年01月26日(木)
「PlayStation VR2」の一般予約受付が1月26日より順次スタート
6時間前
2023年01月20日(金)
日産、VRChat上でサステナブルな暮らしを体験するゲーム型コンテンツ
2023/01/20 15:52
PS VR2ローンチ時期に発売予定のタイトルラインアップを公開、30本以上リリース
2023/01/20 14:15
2023年01月12日(木)
つくば市で「50年後の未来都市」を体験可能なXRコンテンツを配信、KDDI
2023/01/12 11:04
「Meta Quest Pro」のビデオパススルーなどを体験できるコンテンツ、新宿のXR体験施設「NEUU」に登場
2023/01/12 10:55
2023年01月11日(水)
CES 2023で見たシャープのスマホ接続MRグラスや大型ミニLEDテレビ
2023/01/11 14:50
レポート
2023年01月10日(火)
近未来テクノロジー見聞録 第281回 アバターの類似度や仮想空間の環境が利用者の心理をポジティブに変える！
2023/01/10 16:55
連載
メタバースショッピングやバーチャルメイク、CES 2023で見た新しいショッピング体験
2023/01/10 11:15
レポート
2023年01月06日(金)
VR HMD「PICO 4」購入で最大3,000ポイント付与、1月9日まで
2023/01/06 18:20
"パワフル＆コンパクト"多目的に使えるVRヘッドセット「VIVE XR Elite」
2023/01/06 08:55
2023年01月04日(水)
近未来テクノロジー見聞録 第277回 VRを活用した未来感たっぷりの遠隔バーチャルデザインレビューとは？
2023/01/04 07:58
連載
2022年12月23日(金)
「ブルボンメタバース」第2弾が12月27日にオープン - 季節は冬・正月へ
2022/12/23 23:31
2022年12月21日(水)
NTTラーニングシステムズ、XRを活用した高校生の学び体験創出を実現
2022/12/21 11:22
2022年12月20日(火)
ソニー「mocopi」'23年1月20日発売決定。予約は12月22日10時から受付開始
2022/12/20 20:10
SB C&S、「Fuelシリーズ」からXboxコントローラー充電ドックとMeta Quest 2充電ドック
2022/12/20 16:26
スマホ+センサで“Vの世界”へ! モーキャプ広げるソニー「mocopi」の可能性
2022/12/20 10:00
レポート
2022年12月19日(月)
KDDIと飯田市、360度映像で市内を案内するXRコンテンツの運用を開始
2022/12/19 12:13
2022年12月15日(木)
SIE、PS VR2発売に合わせてリリースされるローンチタイトル6作品を紹介
2022/12/15 13:26
VRChat内に「カラオケまねきねこメタバース店」がオープン、12月20日まで
2022/12/15 12:06
2022年12月13日(火)
PS VR2『Horizon Call of the Mountain』日本語吹き替え版のプレオーダートレーラー公開
2022/12/13 22:26
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