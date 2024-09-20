「東京ゲームショウ2024」のバーチャル会場「東京ゲームショウ Digital World（デジタルワールド）2024（TGSDW2024）」が2024年9月20日10時から10月6日24時までの17日間、来場料無料で開催される。
「TGSDW2024」では、天空に浮かぶゲームの国「ゲームアイランド（Game Island）」を舞台に、ゲームをもっと好きになる体験を提供。来場者は、アバターを身にまとい、ゲームの世界に入り込み、さまざまなスペースを巡り、クエストや景色を楽しみながら旅するように会場を回ることができる。
今年は新たに、バーチャル空間にAI NPC（Non Player Character）を配置した。AIの活用で出展企業・来場者双方の体験価値の向上を目指す。
【出展社】
イマジナリーゲームスタジオ
インティ・クリエイツ
Gugenka
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
thatgamecompany Sky 星を紡ぐ子どもたち
Survios
スクウェア・エニックス
Top Game Creators Academy
日本ファルコム
パルワールド
ビサイド
FANY
MyDearest
room6
【協力社】
カプコン
コーエーテクモゲームス
コナミデジタルエンタテインメント
セガ／アトラス
センス・オブ・ワンダー ナイト 2024（SOWN2024）
バンダイナムコエンターテインメント
ProVision
【プロモーション協賛社】
Inworld
東京都・（公財）東京観光財団「HELLO! TOKYO FRIENDS」
ピクシブ
HEBEL HAUS
明治安田
レッドブル
【技術協力社】
ソニー（360 Reality Audio）
【メディアパートナー】
ファミ通