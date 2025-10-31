米Microsoftは10月30日（現地時間）、Windows 11とMetaの「Quest」シリーズの連携を実現する「Mixed Reality Link」および「Windows App for Meta Quest」の一般提供を開始した。これにより、ローカルのWindows 11 PCまたはWindows 365（クラウドPC）とVR/MRヘッドセットをシームレスに接続し、仮想環境内でWindowsを操作できるようになる。

ヘッドセットのカメラで現実空間の映像を取り込む「パススルー機能」を用いることで、周囲の空間に仮想オブジェクトを重ねたMR（Mixed Reality：複合現実）で作業できる。また、周囲の視界を完全に遮断することで、VR（仮想現実）空間のプライベートワークスペースで集中して作業に取り組める。

仮想モニターは、ポートレート（3:4）、コンパクト（16:9）、ワイド（21:9）、ウルトラワイド（32:9、フォーカスモードでのみ使用可能）を選択可能。また、仮想空間内に最大3つの仮想モニターを同時表示できる。ユーザーは自宅やオフィス、あるいは外出先であっても、物理的なモニターに依存しない広大なデスクトップ環境で作業効率を高められる。

対応するQuestヘッドセットは「Meta Quest 3」と「Meta Quest 3S」。利用には、Windows 11バージョン22H2以降およびHorizo​​n OS v81以降が必要である。

現時点ではユーザーがWindows 11 PCにMixed Reality Linkをインストールして使用を開始するが、Metaによると今後数カ月以内に提供予定のWindows 11アップデートで、Mixed Reality Linkが標準機能として組み込まれる予定である。