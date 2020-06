DevOpsを取り入れ、迅速なアプリケーション開発にDockerコンテナを使用する企業が増加し、同時にそのセキュリティについても注目が集まっている。ただし、セキュリティ対策によって開発速度が鈍化することは決して望ましいことではない。

Tenable.io Container Security(以下Container Security)はCI/CDに組み込む事の出来るコンテナ向けのセキュリティ製品である。今回はContainer Securityを使用してDockerイメージで使用されるアプリケーションやライブラリの脆弱性を可視化してみたいと思う。

まず、事前準備としてCentOS7上にDockerをインストールし、Docker Hubからcentosのオフィシャルイメージを入手する。

[root@localhost ~]# docker pull centos Using default tag: latest latest: Pulling from library/centos aeb7866da422: Pull complete

このcentosのDockerイメージをそのままTenable.io Container Security(以下Container Security)へPushしセキュリティチェックを行わせてみる。 なお、Container SecurityではAmazon ECRやDocker Hubから直接イメージをインポートすることも可能だ。

まず、あらかじめContainer Securityへログインしておく。

この時必要となる、

$TENABLE_IO_ACCESS_KEY

$TENABLE_IO_SECRET_KEY

はTenable.ioのMy Accountから入手が可能だ。

続いて、先ほど入手したcentosイメージに、タグ付けを行う。

"registry.cloud.tenable.com/centos/centos1"

とタグ付けを行うことで、Container SecurityへPushした際に、Container Security上の任意のRepository(今回の場合はcentos/centos1)にPushするためだ。 準備が整ったので、Container Securityへ先ほど入手したcentosイメージをPushする。